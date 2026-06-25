¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¤¬²ÆµÙ¤ß¤ËÃÏ°è¤Î³Ø¤Ó¤ò±þ±ç¡ªÃæ¹âÀ¸¸þ¤±¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×³«ºÅ
¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÊ¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡Ë¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Î²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Î7·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á8·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¿Þ½ñ´ÛÌµÎÁ³«Êü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø ¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤é¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«»Ï¤«¤é6Ç¯¡¢ÃÏ°è¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤ÄÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï±ä¤Ù191Ì¾¡ÊÀ¸ÅÌ¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡Ë¤ÎÊý¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤âÂç³ØÀ¸¤Î²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¿Þ½ñ´Û¤ò¼«½¬¡¦´²¤®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÌµÎÁ³«Êü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ºß³ØÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Î´ÛÆâ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Ìó51Ëüºý¤Î¿Þ½ñ¡¦»¨»ï¡¦¥Þ¥ó¥¬Åù¤Î±ÜÍ÷¡Ê¢¨Âß½ÐÉÔ²Ä¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎDVD´Õ¾Þ¤Ê¤É¤Î»ëÄ°³Ð¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤ËWi-Fi¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÎÄó¶¡¤ä¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î´ÛÆâÂß½Ð¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ä½ÉÂê¡¢¼«Í³¸¦µæ¡¢Ãµµá³Ø½¬¤ÎÄ´¤ÙÊª¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤³Ø¤Ó¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¤«¤é¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤â¡£
¡¡¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø ¿Þ½ñ´Û¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶áÂå·úÃÛ¤ÎÌ¾¾¢¡¦Â¼ÌîÆ£¸ã»á¤Ë¤è¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£3ÁØ¿á¤È´¤±¤Î³«ÊüÅª¤Ê±ÜÍ÷¼¼¤Ê¤É¡¢·úÃÛÈþ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¼Â»Ü³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯7·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡Á 8·î28Æü¡Ê¶â¡Ë 9:10¡Á16:50
¡¡¢¨ÊÄ´ÛÆü¡§ÅÚ¡¦Æü¡¢8·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î17Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¢¨7·î20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢8·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï³«´Û¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡¢¨8·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï10:00¡Á15:00¤ÎÃ»½Ì±Ä¶È¤Ç¤¹
¡Ú¾ì½ê¡Û¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø ¿Þ½ñ´Û
¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¿¹ËÌÄ®6-2-23
¡¡¡üºÇ´ó±Ø¡§ºåµÞ¿À¸ÍÀþ¡Ö²¬ËÜ¡×±Ø¡¢ºå¿ÀËÜÀþ¡Ö°²²°¡×±Ø¡¢JR¿À¸ÍÀþ¡ÖÀÝÄÅËÜ»³¡×±Ø¡¦¡Ö¹ÃÆî»³¼ê¡×
¡¡¡ü¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹ÌµÎÁ±¿¹Ô¡ÊÆÃÊÌ¥À¥¤¥ä¤Ë¤Æ±¿¹Ô¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¡ÛÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸
¡¡¢¨Æ±È¼¼Ô¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡¢Í§¿Í¡Ë1Ì¾¤Þ¤ÇÆþ´Û²Ä
¡Ú¸å±ç¡Û¿À¸Í»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¦°²²°»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡ÚÍøÍÑÊýË¡¡Û »öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡¦ÍøÍÑÌµÎÁ
¡¡¡ ÀµÌç¼é±Ò¼¼¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤Î¤ê¤Ð¤ÇÀ¸ÅÌ¾Ú¡ÊÀ¸ÅÌ¼êÄ¢¡Ë¤òÄó¼¨¤·¡¢
¡¡ ¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¢ ¿Þ½ñ´Û¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢Æþ´Û¥²¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤«¤é¡¡
¡¡¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡£ ¿Þ½ñ´Û¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÍøÍÑ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¤ ´ÛÆâ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¥ µ¢¤ëºÝ¤Ë¤ÏºÆÅÙ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»
¡¡¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø ¿Þ½ñ´Û
¡¡TEL¡§078-413-3097¡ÊÊ¿Æü9»þ¡Á17»þ¡Ë
¡¡E-mail: toshokan@konan-wu.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø Æþ»î¡¦¹ÊóÉô Æþ»î¡¦¹Êó²Ý (¹ÊóÉôÌç)
½»½ê¡§¢©658-0001 Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¿¹ËÌÄ®6-2-23
TEL¡§078-413-3130
¥á¡¼¥ë¡§koho@konan-wu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø ¿Þ½ñ´Û¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤é¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«»Ï¤«¤é6Ç¯¡¢ÃÏ°è¤Ç¤â¾¯¤·¤º¤ÄÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ï±ä¤Ù191Ì¾¡ÊÀ¸ÅÌ¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡Ë¤ÎÊý¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤âÂç³ØÀ¸¤Î²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¿Þ½ñ´Û¤ò¼«½¬¡¦´²¤®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÌµÎÁ³«Êü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø ¿Þ½ñ´Û¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶áÂå·úÃÛ¤ÎÌ¾¾¢¡¦Â¼ÌîÆ£¸ã»á¤Ë¤è¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£3ÁØ¿á¤È´¤±¤Î³«ÊüÅª¤Ê±ÜÍ÷¼¼¤Ê¤É¡¢·úÃÛÈþ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¼Â»Ü³µÍ×
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯7·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡Á 8·î28Æü¡Ê¶â¡Ë 9:10¡Á16:50
¡¡¢¨ÊÄ´ÛÆü¡§ÅÚ¡¦Æü¡¢8·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á8·î17Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¢¨7·î20Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡¢8·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï³«´Û¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¡¢¨8·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï10:00¡Á15:00¤ÎÃ»½Ì±Ä¶È¤Ç¤¹
¡Ú¾ì½ê¡Û¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø ¿Þ½ñ´Û
¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¿¹ËÌÄ®6-2-23
¡¡¡üºÇ´ó±Ø¡§ºåµÞ¿À¸ÍÀþ¡Ö²¬ËÜ¡×±Ø¡¢ºå¿ÀËÜÀþ¡Ö°²²°¡×±Ø¡¢JR¿À¸ÍÀþ¡ÖÀÝÄÅËÜ»³¡×±Ø¡¦¡Ö¹ÃÆî»³¼ê¡×
¡¡¡ü¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹ÌµÎÁ±¿¹Ô¡ÊÆÃÊÌ¥À¥¤¥ä¤Ë¤Æ±¿¹Ô¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¡ÛÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸
¡¡¢¨Æ±È¼¼Ô¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡¢Í§¿Í¡Ë1Ì¾¤Þ¤ÇÆþ´Û²Ä
¡Ú¸å±ç¡Û¿À¸Í»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¦°²²°»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¡ÚÍøÍÑÊýË¡¡Û »öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡¦ÍøÍÑÌµÎÁ
¡¡¡ ÀµÌç¼é±Ò¼¼¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤Î¤ê¤Ð¤ÇÀ¸ÅÌ¾Ú¡ÊÀ¸ÅÌ¼êÄ¢¡Ë¤òÄó¼¨¤·¡¢
¡¡ ¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¢ ¿Þ½ñ´Û¤ËÃå¤¤¤¿¤é¡¢Æþ´Û¥²¡¼¥È¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤«¤é¡¡
¡¡¡¡¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡£ ¿Þ½ñ´Û¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÍøÍÑ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¤ ´ÛÆâ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¥ µ¢¤ëºÝ¤Ë¤ÏºÆÅÙ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»
¡¡¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø ¿Þ½ñ´Û
¡¡TEL¡§078-413-3097¡ÊÊ¿Æü9»þ¡Á17»þ¡Ë
¡¡E-mail: toshokan@konan-wu.ac.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÃÆî½÷»ÒÂç³Ø Æþ»î¡¦¹ÊóÉô Æþ»î¡¦¹Êó²Ý (¹ÊóÉôÌç)
½»½ê¡§¢©658-0001 Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÅìÆç¶è¿¹ËÌÄ®6-2-23
TEL¡§078-413-3130
¥á¡¼¥ë¡§koho@konan-wu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/