巻頭特集：機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 月刊ホビージャパン2026年8月号 6月25日（木）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、月刊ホビージャパン最新号（2026年8月号）を2026年6月25日(木)より全国書店で発売いたします。
各種ガンプラ作例とともに劇中の名場面を振り返える！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353215/images/bodyimage1】
2026年1月30日より全国劇場にて公開となった映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』。
シリーズ2作目となる本作では、富野由悠季氏が手掛けた小説のストーリーを忠実に映像化しつつも随所に新たな要素が加えられており、小説を読んでいる読んでいないにかかわらず、観た方に大きな衝撃をもたらすものでした。
今号ではそんな『キルケーの魔女』を巻頭特集にてお届け。作品パートでは村瀬修功監督のインタビューや映像の見どころ解説で作品の魅力を深掘りします。
ガンプラパートではついに発売となった最新アイテム「HG Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）」や「HG アリュゼウス」を筆頭に劇中に登場したMSの各種ガンプラ作例を用意。
詳細な製作解説とともに、特撮写真で劇中の名場面を振り返っていきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353215/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353215/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353215/images/bodyimage4】
【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年8月号
●発売日：2026年6月25日(木) 発売
●定価：1,485円（本体1,350円＋税10％）
●雑誌コード：08127-08
●JANコード：4912081270868
●判型：A4変形
●発行元：ホビージャパン
●版権表記
(C)サンライズ
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
各種ガンプラ作例とともに劇中の名場面を振り返える！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353215/images/bodyimage1】
2026年1月30日より全国劇場にて公開となった映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』。
シリーズ2作目となる本作では、富野由悠季氏が手掛けた小説のストーリーを忠実に映像化しつつも随所に新たな要素が加えられており、小説を読んでいる読んでいないにかかわらず、観た方に大きな衝撃をもたらすものでした。
今号ではそんな『キルケーの魔女』を巻頭特集にてお届け。作品パートでは村瀬修功監督のインタビューや映像の見どころ解説で作品の魅力を深掘りします。
ガンプラパートではついに発売となった最新アイテム「HG Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）」や「HG アリュゼウス」を筆頭に劇中に登場したMSの各種ガンプラ作例を用意。
詳細な製作解説とともに、特撮写真で劇中の名場面を振り返っていきます。
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【商品情報】
月刊ホビージャパン 2026年8月号
●発売日：2026年6月25日(木) 発売
●定価：1,485円（本体1,350円＋税10％）
●雑誌コード：08127-08
●JANコード：4912081270868
●判型：A4変形
●発行元：ホビージャパン
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