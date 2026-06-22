異なる時代のスヌーピーと仲間たちのアートがデザインされた

限定グッズや、キャラクターをイメージしたスペシャルメニューも登場！ くら寿司×「PEANUTS」コラボキャンペーン ～6月26日（金）から全国のくら寿司で開催～

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、 6月26日（金）から期間限定で、人気キャラクター「スヌーピー」と仲間たちが登場するコミック「PEANUTS」とのコラボキャンペーンを全国のくら寿司で開催します。





「PEANUTS」は、チャールズ・M・シュルツ氏が作者のアメリカのコミックです。主人公のチャーリー・ブラウン、その愛犬のスヌーピーをはじめとする個性的なキャラクターとストーリーが人気を博し、1950年に新聞で掲載がスタートして以来、コミック誕生75周年を越えた今でも、世界中で愛され続けています。

本キャンペーンでは、人気のキャラクターであるスヌーピーやウッドストックをイメージしたコラボメニューが登場。スヌーピーの好物の一つであるピザを再現した「スヌーピーのミニピザまん」をはじめ、キャラクターのカラーをモチーフにしたスイーツとドリンクも販売します。対象商品をご注文の方には、オリジナルステッカーを、ランダムで1枚プレゼントします。

また、くら寿司でしか手に入らない限定のコラボグッズも多数登場します。店舗の各テーブルに備えられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」で当たりが出ると、異なる時代のコミックのスヌーピーのアートが描かれた“缶バッジ”や、年代によって異なるデザインのタッチが楽しめる“クリアキーホルダー”、表情豊かなスヌーピー達のイラストをあしらった“マスキングテープ”など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品をご用意しています。

加えて、第1弾＜6月26日（金）～＞、第2弾＜7月10日（金）～＞、第3弾＜7月24日（金）～＞の計3回にわたり、税込3,000円（※1）のお会計ごとに、異なる時代のスヌーピーと仲間たちのアートが描かれたノートやクリアファイル、寿司皿など貴重なスペシャルグッズを先着でプレゼントします（※2）。

その他にも、「グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス」の2店舗限定で、店内装飾を施し、フォトスポットとしてもお楽しみいただけます。

世代を超えて愛される、スヌーピーたちの限定グッズが手に入るこの機会に、ぜひくら寿司へお越しください。

（※1）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）

（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります。

くら寿司×「PEANUTS」コラボメニュー

※一部店舗では価格が異なります。

※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります。

スヌーピーのミニピザまん 250円 販売期間：6月26日（金）～8月5日（水） ※お持ち帰り不可



スヌーピーの好物の一つであるピザをモチーフにしたピザまん。ほのかな甘みを感じるふわふわの生地の中に、ピザソース、チーズ、玉ねぎ、バジルなどを包み込みました。チーズは、マイルドでクリーミーなモッツァレラと濃厚なゴーダの2種をバランスよくブレンド。チーズのコクとソースの酸味、そして生地の甘みが絶妙なバランスで口の中に広がります。

スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ 430円 販売期間：6月26日（金）～8月5日（水） ※お持ち帰り不可



スヌーピーのモノトーンカラーをインスパイアした、こだわりのクッキー＆クリームチーズケーキ。しっとりしたココアスポンジをベースに、砕いたクッキーを贅沢に混ぜ込んだレアチーズムースを重ね、ブラックココアビスケットをふんだんにトッピングしました。仕上げのチョコソースが、甘みとほろ苦さの絶妙なコントラストを描き出します。ザクザク・クリーミー・しっとりと移り変わる3つの食感のハーモニーをお楽しみください。

スヌーピーの仲良しコーラフロート 550円 販売期間：6月26日（金）～8月5日（水） ※お持ち帰り不可



スヌーピーとウッドストックの“仲良しカラー”を一杯に閉じ込めた、特別なフロート。コーラの「黒」とバニラアイスの「白」でスヌーピーを、鮮やかなマンゴーミルクホイップとシュガースプレーの「黄色」でウッドストックを表現しました。くら寿司特製無添加（※）のコーラにマンゴーのフルーティーな甘みがプラスされ、トッピングのシュガースプレーが食感のアクセントとなり、最後の一口までワクワクが止まらない美味しさです。

（※）化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料を不使用

≪全てのコラボメニューに20種類のステッカーがランダムで1種類付いてきます≫





「ビッくらポン！®」で当たる！くら寿司×「PEANUTS」限定グッズ

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！®」をお楽しみいただけます。

・実施期間：6月26日（金）～8月6日（木） ※無くなり次第終了

【缶バッチ】 ＜全20種＞





【クリアキーホルダー】 ＜全5種＞





【マスキングテープ】 ＜全5種＞





くら寿司×「PEANUTS」限定グッズプレゼントキャンペーン

税込3,000円のお会計ごとに、スペシャルグッズをプレゼント！

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）

【第1弾】ノート

・実施期間：6月26日（金）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定





【第2弾】クリアファイル

・実施期間：7月10日（金）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定





【第3弾】寿司皿

・実施期間：7月24日（金）～無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定





グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス限定で店内装飾を実施

「グローバル旗艦店 原宿」、「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」の2店舗限定で特別な店内装飾を施しており、スヌーピーと仲間たちと一緒にフォトスポットとしてもお楽しみいただけます。

・実施期間：6月26日（金）～8月6日（木）





≪グローバル旗艦店 原宿≫ ≪グローバル旗艦店 なんばパークスサウス≫

応募して景品コンプリートセットを当てよう！

【「PEANUTS」 レシートキャンペーン】

対象期間内に、くら寿司でコラボメニュー1商品を注文した税込3,000円分以上のレシートを応募フォームにてご登録いただくと、抽選で10名様に配布景品コンプリートセットをプレゼントいたします。

※税込3,000円以上のレシート1枚につき、1回のご応募となります。

※期間中何度でもご応募いただけますが、同一レシートでのご応募は1回のみとなります。

●応募期間：2026年6月26日（金）～8月6日（木）

●詳細URL：https://www.kurasushi.co.jp/topic/007914.html

【「PEANUTS」 X＆Instagramキャンペーン】

対象期間内に、くら寿司公式SNSをフォローし、公式Xでは「フォロー＆リポスト」、公式Instagramでは「フォロー＆コメント」すると、抽選で10名様に「ビッくらポン！®」景品コンプリートセットをプレゼントいたします。

●応募期間：2026年7月10日（金）～23日（木）

●詳細URL：https://www.kurasushi.co.jp/topic/007915.html

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、ソニーグループが80%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。1950年にコミック「ピーナッツ」に初めて登場して以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のあらゆる世代のファンの皆様には、多種多様な商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で展開されるコミックなどを通じて、「ピーナッツ」ブランドを楽しんでいただいています。また、「ピーナッツ」は、近年75周年を迎え、世界規模での展示や各種アクティビティ、コラボレーション、デジタルマーケティングキャンペーンなど、これまでにない取り組みを実施しました。

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式TikTokアカウント「スヌーピーとピーナッツの仲間たち【PEANUTS公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp