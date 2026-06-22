会津の縁起物「赤べこ」を軸にしたオリジナル雑貨を展開する株式会社アカベコランド(福島県会津若松市)は、福島県を代表する乳業メーカー・酪王協同乳業とコラボレーションした「クリスタルシール」の第2弾として、「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」を、2026年6月22日(月)より自社オンラインストア(akabekoland.buyshop.jp)にて予約受付を開始いたしました。発送は7月中旬より、ご予約分から順次行います。





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第2弾の主役は、1976年の発売以来、福島県民に愛され続け、2026年に発売50周年を迎えた「酪王カフェオレ」。あの懐かしい紙パックや「ハイ・カフェオレ」のパッケージが、ぷっくり立体的なクリスタル素材にホログラムの輝きを重ねて、見ているだけで気分が上がるシールに仕上がりました。50周年を記念したアニバーサリーロゴや、コーヒー器具・コーヒー豆をあしらった“喫茶気分”のデザインも収録。「カフェオレといえば酪王」という福島の食文化を、手のひらサイズで楽しめる一枚です。









■「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2／カフェオレ」について

1976年発売のロングセラー「酪王カフェオレ」と、コク深い「ハイ・カフェオレ」のパッケージを、大小さまざまなサイズでぎっしり詰め込んだ“カフェオレ尽くし”のシートです。おなじみの紙パック型はもちろん、「酪王カフェオレ」「ハイ・カフェオレ」のロゴプレート、ぽってり可愛いコーヒーカップとサイフォン、コーヒー豆まで、喫茶気分が高まるモチーフが満載です。

シートの主役は、発売50周年を記念した「50th アニバーサリーロゴ」シール。1976→2026の歩みを刻んだスペシャルデザインに加え、酪王協同乳業オリジナルキャラクター「らっくー」がひょっこり顔を出した限定カットも収録しました。透明感のあるクリスタル素材は、光に当たるとキラキラと輝き、手帳やスマホ、お手紙のデコレーションにぴったりです。









■商品概要

商品名 ： 酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2

価格 ： 1枚 660円(税込)

素材・仕様 ： ぷっくり立体クリスタル素材／ホログラム枠／台紙付き・個包装

収録デザイン： 酪王カフェオレ／ハイ・カフェオレ／紙パック／

ロゴプレート／コーヒーカップ・サイフォン／

コーヒー豆／50thアニバーサリーロゴ／

酪王協同乳業オリジナルキャラクター ほか

予約受付開始： 2026年6月22日(月)～

発送時期 ： 2026年7月中旬～(ご予約分より順次発送)

販売チャネル： アカベコランド公式オンラインストア(akabekoland.buyshop.jp)

購入URL ： https://akabekoland.buyshop.jp/items/147429179





※発送日はアカベコランド公式X( https://x.com/akabeko_land )にてお知らせします。

※予約商品と通常販売商品は発送時期が異なるため、同梱発送は承れません。





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■会社概要

社名 ：株式会社アカベコランド

所在地 ：福島県会津若松市七日町8-4

事業内容：赤べこをモチーフにした体験型小売・オリジナル雑貨の企画製造販売