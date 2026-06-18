株式会社サンクユー、BtoB-ECの正しいスモールスタート手法を解説｜「小さく始める」と「小さく考える」は違う
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351781/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、スモールスタートを成功させるための考え方を整理したコラム『BtoB-ECスモールスタートの正しいやり方｜設計は徹底・実装は段階的にする理由と進め方』を公開しました。
■ 「まずは小さく始めたい」が失敗につながることもある
BtoB-EC導入を検討する企業の多くが、
・まずは低予算で始めたい
・一部機能だけ導入したい
・様子を見ながら拡張したい
と考えています。
しかし実際には、「小さく作る」ことだけを優先した結果、後から大規模な作り直しが発生するケースも少なくありません。
■ スモールスタートで失敗する会社の共通点
本コラムでは、
・設計まで小さくしてしまう
・将来要件を考慮していない
・拡張性を考えず実装する
・場当たり的に機能追加する
といった企業は、後から高額な改修費用や再構築に直面しやすいと解説しています。
■ 正しい考え方は「設計は徹底・実装は段階的」
重要なのは、
「最初から全部作ること」ではなく、
「最初に全体設計を終わらせること」
です。
業務全体の流れや将来の拡張計画を整理した上で、
・まずは一部商品だけ
・まずは一部得意先だけ
・まずは受注機能だけ
といった段階導入を行うことで、投資リスクを抑えながら成果を出しやすくなります。導入前に業務課題や目標を整理することが成功の重要なポイントとされています。
■ なぜ全体設計が必要なのか
BtoB-ECでは、
・得意先別価格
・基幹システム連携
・承認フロー
・再注文機能
などが後から必要になるケースが多くあります。
そのため、初期実装は小さくても、将来を見据えた設計ができているかどうかが成功を左右します。業務構造との適合性を先に整理することが重要です。
■ コラムはこちら
BtoB-ECスモールスタートの正しいやり方｜設計は徹底・実装は段階的にする理由と進め方
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-phased-approach/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、BtoB-ECを一気に作り込むのではなく、業務課題や予算に合わせた段階導入を支援しています。
・業務整理／要件定義
・全体設計
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-ECを低リスクで始めたい
・一部からDXを進めたい
・将来の再構築を避けたい
・投資対効果を確認しながら進めたい
・現場に定着する仕組みを作りたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を検討する企業向けに、スモールスタートを成功させるための考え方を整理したコラム『BtoB-ECスモールスタートの正しいやり方｜設計は徹底・実装は段階的にする理由と進め方』を公開しました。
■ 「まずは小さく始めたい」が失敗につながることもある
BtoB-EC導入を検討する企業の多くが、
・まずは低予算で始めたい
・一部機能だけ導入したい
・様子を見ながら拡張したい
と考えています。
しかし実際には、「小さく作る」ことだけを優先した結果、後から大規模な作り直しが発生するケースも少なくありません。
■ スモールスタートで失敗する会社の共通点
本コラムでは、
・設計まで小さくしてしまう
・将来要件を考慮していない
・拡張性を考えず実装する
・場当たり的に機能追加する
といった企業は、後から高額な改修費用や再構築に直面しやすいと解説しています。
■ 正しい考え方は「設計は徹底・実装は段階的」
重要なのは、
「最初から全部作ること」ではなく、
「最初に全体設計を終わらせること」
です。
業務全体の流れや将来の拡張計画を整理した上で、
・まずは一部商品だけ
・まずは一部得意先だけ
・まずは受注機能だけ
といった段階導入を行うことで、投資リスクを抑えながら成果を出しやすくなります。導入前に業務課題や目標を整理することが成功の重要なポイントとされています。
■ なぜ全体設計が必要なのか
BtoB-ECでは、
・得意先別価格
・基幹システム連携
・承認フロー
・再注文機能
などが後から必要になるケースが多くあります。
そのため、初期実装は小さくても、将来を見据えた設計ができているかどうかが成功を左右します。業務構造との適合性を先に整理することが重要です。
■ コラムはこちら
BtoB-ECスモールスタートの正しいやり方｜設計は徹底・実装は段階的にする理由と進め方
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-phased-approach/
■ サンクユーの支援
サンクユーでは、BtoB-ECを一気に作り込むのではなく、業務課題や予算に合わせた段階導入を支援しています。
・業務整理／要件定義
・全体設計
・BtoB-EC構築
・EC-CUBEカスタマイズ
・基幹システム連携
・段階導入設計
まで一貫して対応しています。
■ こんな企業様におすすめ
・BtoB-ECを低リスクで始めたい
・一部からDXを進めたい
・将来の再構築を避けたい
・投資対効果を確認しながら進めたい
・現場に定着する仕組みを作りたい
こうした課題をお持ちの企業様は、ぜひご相談ください。
株式会社サンクユーは、ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用を手がける制作会社です。
特にBtoB-EC構築、Web受注化、EC-CUBEを活用したカスタマイズ開発に強みを持ち、受注業務の効率化・属人化解消・売上拡大を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
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