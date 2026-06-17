■開催の背景：上位生を唸らせる「本物の授業力」を追求

CKCネットワーク株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山崎 朋宏）は、2026年5月30日、同社が展開する集団塾6レーベル（明倫ゼミナール、昴塾、英進進学教室、アルファプラスアカデミー、フラップ学習塾、東振ゼミナール）による、昨今の思考力を問う新入試に対応するため、講師の指導力向上と研鑽を目的とした、レーベル代表決勝戦となる「第2回 模擬授業大会」を開催いたしました。 今回からの新たな試みとして、大会の評価軸に「トップ校を目指す学年2位の生徒」という明確なペルソナ（想定生徒）設定を導入いたしました。 これにより、単に場を盛り上げるだけのパフォーマンスや、一般的なわかりやすさを競う従来の形から大きく脱却。 「限られた時間の中で、いかに上位生の知的好奇心を刺激し、実戦的な武器を手渡せるか」という目的のもと、知的刺激・論理構成・実践的価値という3つの基準で審査されました。 各レーベル総勢109名の講師の中から熾烈な予選を勝ち抜いた、文系6名・理系7名の計13名の精鋭講師が決勝の舞台に登壇。1秒の無駄も許されない論理的でキレのある模擬授業を披露しました。

■ 大会結果：新基準を制した、各部門の1位が決定！

各レーベルのプライドと、一新された高い壁に挑み、教務幹部をはじめとした日々指導研究を重ねる審査員陣の厳正なる審査の結果、以下の2名が各部門の「1位」の栄冠に輝きました。

【文系部門 最優秀賞】坂元 春美 講師（明倫ゼミナール ／ 藤が丘校所属）

【理系部門 最優秀賞】木原 将吾 講師（明倫ゼミナール ／ 瑞穂校所属）

■本大会で最優秀賞をW受賞した「明倫ゼミナール」について

愛知県・三重県に50教室以上ある地域密着型の集団塾です。 「生徒一人ひとりを大切にする手厚いサポートで、受験のずっと先まで対応できる「力」を育てる。」を理念に掲げ、講師の発問やものごとを深く考えるノート指導など、自分で考え抜く力を育てる［明倫メソッド］を指導の軸としています。 問題の本質をとらえる訓練になり、発展問題などに強い本物の実力を身につけます。 https://meirin-zemi.jp/

■今後の展望

CKCネットワーク㈱では、本大会から導入された「知的刺激」「論理構成」「実践的価値」の3つの基準を、すべてのレーベル・全校舎の講師陣へと還元・共有してまいります。 今後もグループの総合力を活かし、すべての生徒が「自ら考え、解ける確信」を持てる質の高い指導を提供し、志望校合格への最短距離を伴走してまいります。

【CKCネットワーク株式会社について】

CKCネットワークでは、全国700教室のナビ個別指導学院を中心に、幼児から高校生まで幅広く教育事業を展開しています。 お子さま一人ひとりの「個性」や「らしさ」を発揮できる、 ぴったりの場所を見つけていただけるよう、多様な環境を整えています。 学習塾の役割を「子どもたちの気持ちを前向きにし、一歩踏み出す勇気を育む場」として再定義し、 お子さまの学びが前向きな“冒険”になるようサポートしています。 https://ckc.co.jp/business/#group

［ 会社概要 ］ CKCネットワーク株式会社 代表者：代表取締役 山崎 朋宏 所在地：愛知県名古屋市名東区一社4丁目165 中央出版ビル3F URL：https://www.ckc.co.jp/ ［ 本件に関するお問い合わせ先 ］ CKCネットワーク株式会社 問い合わせフォーム：https://ckc.co.jp/contact/