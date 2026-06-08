今年4月にデビュー45周年BEST ALBUM「大事なものはなくならない。」をリリースした山下久美子が、6月6日（土）に汐留のライブレストランBLUE MOODでワンマンライブ「JOY FOR U Live 2026」を開催した。 1曲目からすでに客席は全員“総立ち”、45周年を迎えた今も“総立ちの久美子”は健在だった。 「JOY FOR U Live」は1991年の名盤・ツアータイトル。当時のツアーメンバーだったBARBEE BOYSのギタリスト いまみちともたか氏がゲスト出演し、キレキレのギタープレイを披露すると、 「2026’バージョン！今日は35年前の「JOY FOR U Live」ツアーの再現です。1991年のツアーで一緒に回ったイマサ（いまみちともたか）のギターだけど、すげぇロックしてて、かっちょいいです！あの時とはまた違った味わい深いJOY FOR U Liveになったと思います。みんな今日めちゃくちゃ得してるよね！」と山下が呼びかける。 「ミニのワンピース着たり、アルマーニのスーツに着替える間にバンドのみんなが演奏で繋いでくれたり」と当時のエピソードを披露すると会場は数十年来の仲間たちが集まる和やかな空気に包まれた。 『Tonight（星の降る夜に）』や『JOY FOR U』、最新曲『もっとやさしく』など全15曲を熱唱した。 アルバム発売当初から最新曲『もっとやさしく』Music Videoの公開が切望されていたが、アンコール中サプライズでMusic Videoが上映されると、ファンたちからは大きな歓声が沸いた。 さらに『もっとやさしく』に込められたメッセージにちなんで、日常の小さな“やさしい”や“うれしい”を写真や動画で投稿し、 投稿されたメッセージを集めたショートフィルムを「世界やさしさの日（ワールド・カインドネス・デー）」の11月13日に公開する参加型のSNS企画も発表された。オフィシャルサイトやSNSで投稿方法や応募フォームも近日公開される。 山下は「ワールド・カインドネス・デーっていう日を今回初めて知ったんだけど、私たちがほんの少し想像することで、少しだけやさしい世界に近づけるって、とても素敵なことだと思う。是非みんなの“やさしい”を投稿して欲しい」と企画の実現を呼びかけた。

山下久美子『もっとやさしく』× ワールド・カインドネス・デー SNS アクション「やさしさは想像力でできている」

TikTok、YouTube Short、Instagram、Xなどで以下のハッシュタグをつけて日常の“やさしい”や“うれしい”を写真や動画で投稿してください。提供いただいた写真や動画をつめこんだショートフィルムを11月13日のワールド・カインドネス・デーに公開を予定しています。 #もっとやさしく #ワールドカインドネスデー #世界やさしさの日 #やさしさは想像力でできている レーベルサイト・公式SNSで投稿方法や応募フォームを公開予定

https://www.teichiku.co.jp/artist/yamashita-kumiko/

【セットリスト】

2026/6/6 BLUE MOOD 山下久美子「JOY FOR U Live 2026'」wいまみちともたか 01.微笑みのその前で 02.Stop Stop Rock'n Roll 03.優しくしたいの 04.恋の数だけ流した涙 05. REF•RAIN 06.君がいれば 07. Let me go! 08.ファンタジア 09.ロマンス 10. JOY FOR U 11.微笑みをもう一度 12.Tonight（星の降る夜に） 13.春に降る雪（2026ver） 14.もっとやさしく 15.バスルームから愛をこめて

【商品情報】

山下久美子４５周年ベスト・アルバム「大事なものはなくならない。」 ２０２６年４月１５日発売 CD：TECG-３３１３８ 定価：\５,０００（税抜価格\４,５４５） 発売元：テイチクエンタテインメント・コンチネンタルスター

https://lnk.to/yamashita-kumiko_E847

【ライブスケジュール】

◆ 8月 1日（土）＠BLUE MOOD (東京) Live & 配信 ◆10月10日（土）＠BLUE MOOD (東京) Live & 配信 ◆12月12日（土）＠BLUE MOOD (東京) Live & 配信 大澤誉志幸 45th Anniversary Live Guest：山下久美子 【ビルボードライブ大阪】 7月18日（土）1st stage 開場14:00 開演15:00 / 2nd stage 開場17:00 開演18:00 【ビルボードライブ横浜】 7月26日（日）1st stage 開場14:00 開演15:00 / 2nd stage 開場17:00 開演18:00

【WEB SITE / SNS】

https://www.teichiku.co.jp/artist/yamashita-kumiko/ https://www.facebook.com/infokumiko/?locale=ja_JP https://www.instagram.com/kumikoyamashita_official/?hl=ja https://www.youtube.com/@kumiko_yamashita