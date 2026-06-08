晩婚・晩産化が進む世界で、越境生殖医療が新たな国際医療トレンドに





アジアの事例から--規制・費用・アクセスが、国際家族の医療選択に影響

台北、2026年6月6日 /PRNewswire/ -- 晩婚・晩産化と不妊が世界的な課題となっています。出産年齢の遅れや、各国の規制・費用・アクセスの違いから、越境生殖医療が国際医療市場の専門分野として急成長しています。

TFC台北生殖医療センターは2,300件以上の越境患者家族を分析し、35～40歳が最多、40歳以上も約3割を占めることを確認。高齢化と出産の先送りが海外治療の主な要因です。

患者は成功率だけでなく、医療チームの経験、ラボ品質、規制環境、費用透明性、言語サポート、治療スケジュール、フォローアップも重視します。

台湾は整備された規制、豊富な経験、高品質な医療、比較的安い費用で、アジア・欧米から選ばれ、海外患者数は年々増加しています。

TFCは2020年設立後、5大陸50カ国・地域をサポート。主な治療は体外受精（IVF）、次いで卵子凍結、人工授精、卵子提供。日本・フランスは規制制限和高齢不妊、シンガポール・マレーシア・香港・マカオは費用対効果と計画を評価、米国・英国・韓国は反復着床失敗や卵巣機能低下が多い傾向です。

曾啓瑞医師（TFC創設者）は、「台湾は世界水準の技術に加え、言語・制度の壁を越え、短期滞在で総合評価・個別治療・継続フォローアップを実現できる点が強み」と述べています。

TFCはAI評価と精密医療で、遠隔相談・治療計画・多言語対応・帰国フォローアップのワンストップ体制を構築。世界的な晩産化・不妊・生殖保存課題に対し、国際医療を推進する役割を果たします。

TFC台北生殖医療センターについて

生殖医療、胚培養技術、国際医療に特化した台湾の医療機関。不妊評価、IVF、卵子凍結、生殖保存、胚培養技術、個別化生殖医療を提供。医師・胚培養士・看護師・ケースマネージャー・国際チームで、台湾・海外の家族を支援しています。



アジアの事例から--規制・費用・アクセスが、国際家族の医療選択に影響



（日本語リリース：クライアント提供）

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