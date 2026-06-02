CKCネットワーク株式会社（本社：愛知県名古屋市名東区 代表：山崎朋宏）が運営する、おせっかいな先生たちと「自分でできた！」に導く個別指導塾「ナビ個別指導学院」では、 現在『 夏期講習 』の申し込み受付中です！ 夏期講習の実施期間は7月1日（水）～9月30日（水）です。対象は小学生、中学生、高校生。料金やお得なキャンペーン情報は、公式HPにて公開中です。

【変える夏に！個別指導の夏期講習】

長期の休みは学校の授業が進まないため、不安な単元・苦手な単元を復習して克服するチャンスです。 ナビ個別指導学院では、お子さまの「わからない」「できない」をそのままにしない”おせっかいな先生たち”が夏の復習を徹底サポートしていきます。 個別指導ならではのきめ細かい丁寧な指導で自分で「できた！」に導きます。 「わからない」が「わかる」「できた！」に変わることで自信がつきます。自信がつくと勉強に向かう姿勢も変化します。 この夏はナビ個別で変える夏にしていきましょう！

【ナビ個別の夏期講習の特長】

〔 ナビ式復習×ナビのおせっかいな先生たち 〕 ＜ナビ式復習＞ ・「理解」から「演習」までをカバーするオリジナルテキストで効率的に復習 ・それぞれの学力レベルに合わせて問題を選択するから「わかった」瞬間を実感できる ・授業ごとにチェックテストを行い「わからなかった」ところが「できる」ようになったかを確認 ・一度きりにならないよう「自分でできる」ようになるまで練習問題を繰り返す

＜ナビ個別の おせっかいな先生たち ＞ 苦手の発見から反復練習、自分でできた！の実感まで、おせっかいな先生たちが「ほめる指導」でやる気を引き出しながら苦手克服のサポートを行います。 ・おせっかい １ 「発見」 丁寧な初回カウンセリングで「わからなくなっている単元」を発見します ・おせっかい ２ 「反復」 つまずいている単元や苦手な単元を先生と一緒に徹底復習！ ・おせっかい ３ 「実感」 講習なのに「宿題」で復習も！理解だけでなく定着まで導けるように先生がしっかり管理します

【ナビ個別の夏期講習概要】

〔 実施期間 〕 2026年7/1（水）～ 9/30（水） ※満席になり次第、締め切ります 〔 対象 〕 小学1年生～高校3年生 〔 詳細 〕 小学生 料金：1コマ 3,300円 (税込) 教科：算・英・国・理・社 中学1年生・2年生 料金：1コマ 3,700円 (税込) 教科：数・英・国・理・社 中学3年生・高校生 料金：1コマ 3,800円 (税込) 教科：数・英・国・理・社 〔 実施教室 〕 全国 700以上のナビ個別指導学院の全教室 〔 受講のPOINT 〕 ・ 1教科1コマから、必要な単元にしぼって受講可能 ・ 自由に曜日と時間を組み合わせたスケジューリングで部活や習いごととの両立も可能 ・ 授業後の宿題や無料の自習スペースの利用で学習習慣をつける 〔 申込 〕 申込受付期間：2026年6/1（月）～ 8/8（土） 現在お申し込み受付中です。 夏期講習詳細・お申し込みは以下HPをご確認ください。。

【夏の特別キャンペーン】

https://www.navi-school.com/summer?utm_source=google&utm_medium=map&utm_campaign=press26summer

◎ 最大4回 の無料体験授業 受付中！ ◎今だけ！夏の入会金無料キャンペーン実施中！ 入会金を全額免除 無料体験後に入会した方は、入会金 (小学生:11,000円・中高生:22,000円) が全額免除になります。 ※適用条件： 6/1～8/31までにお問い合わせいただき、9/30までにご入会契約を完了された方 まずは無料体験から始めてみませんか？

【ナビ個別指導学院について】

ほめる、やる気になる、わかる、成績があがる。 ナビ個別指導学院は、おせっかいな先生たちの「ほめる指導」で、お子様のやる気を引き出し「自分でできた！」に導きます。 個別指導塾で最大規模の全国直営700以上の教室で、小学生・中学生・高校生の学習に対応しています。 学習習慣の定着から、テスト・受験対策までお任せください。 HP：https://www.navi-school.com/

［ 会社概要 ］ CKCネットワーク株式会社 代表者：代表取締役 山崎 朋宏 所在地：愛知県名古屋市名東区一社4丁目165 中央出版ビル3F URL：https://www.ckc.co.jp/ ［ 本件に関するお問い合わせ先 ］ ナビ個別指導学院 TEL：0120-941-967 （受付時間 火～土 12:00 - 21:00） 問い合わせフォーム：https://www.navi-school.com/form/contact/index.php