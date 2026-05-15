リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:⿊⽥洋介)は、⾃宅で遊べる体験型ゲーム2作品「禁忌を犯す体験ゲーム『ロストメモリー』」「深層⼼理ミステリー『夢を解く』-Dream1-」を2026年5⽉15⽇(⾦)19時より、販売を開始します。思い出の写真をハサミで切り裂き、⼈の顔にペンを突き刺す̶̶ "やってはいけない"⾏為に⼿を染める背徳の没⼊ゲームと、3万字超のシナリオを読み進めながら、夢という無意識下に潜む深層⼼理を解読していく考察型ノベルゲーム。"破壊"と"解読"、対極のアプローチで⼼を揺さぶる2作品を同時リリースします。

■「禁忌を犯す体験ゲーム『ロストメモリー』」：思い出を犠牲にしなければ、進めない。

失恋の痛みから記憶が曖昧になった男が、彼⼥との思い出に区切りをつけるため、写真や⽇記などの思い出の品々を1つ1つ破壊していく、⼼抉る没⼊型の体験ゲームです。封⼊されているのは、原⼨⼤で再現された写真・⽇記・会員証カードなどのリアルなアイテム。"やってはいけない"と感じる⾏為を⾃らの⼿で⾏う背徳感が、プレイヤーの倫理観を揺さぶります。禁忌を犯す興奮や、⽇常では味わえない⾮⽇常体験を求める⽅におすすめの⼀作です。

〈遊び⽅・楽しみ⽅〉

専⽤ゲームページと封⼊されたアイテムを使いながら進めていきます。物語の展開に沿って、実際にアイテムにハサミを⼊れたり、ペンを突き刺したりする場⾯が訪れます。画⾯の中の物語と、⾃分の⼿が引き起こす"取り返しのつかない⾏為"がリンクする感覚は、本作ならではの体験です。⼈⽬につかない場所で、⼀⼈でじっくりと向き合うことで、ヒリつくような緊張感の中での没⼊体験をお楽しみいただけます。

〈ストーリー〉

「いつまでも⼀緒だよ」 その⾔葉が、頭の中で何度もこだまする。 あの⽇、残酷な現実を突きつけられてから、僕の頭はずっと靄(もや)がかかったままだった。 何かを思い出そうとするたび、ひどい頭痛に襲われて、喉の奥が熱くなった。 あの⽇、僕に何があったのだろう……。 脳内に⽴ち込める靄(もや)を晴らすため、この⾝に起こったことをひとつひとつ、丁寧に思い出していこう。 まずは……。

■「深層⼼理ミステリー『夢を解く』-Dream1-」：彼はなぜ真っ⿊に塗りつぶしたのか――

https://nazoxnazo.com/event/lostmemory/

⼩説⼀冊分にあたる3万字を超えるシナリオを読み進めながら、物語の真相を推測・考察していく体験型ノベルゲームです。物語は、不思議な⾼時給アルバイトに採⽤された主⼈公が、⼈の夢を紙に写し取る能⼒を持つ店主とともに、眠り続ける祖⽗の真意を知りたいという孫の依頼を受けることから始まります。⼿がかりは、意識のない祖⽗が⾒ている夢のみ。断⽚的なイメージを辿り、⾔葉を交わせぬ祖⽗と孫の「本当の想い」という秘密に迫っていきます。世界観重視のノベルゲームや、登場⼈物の掛け合いが楽しめる、ミステリー⼩説が好きな⽅に特におすすめの⼀作です。

〈遊び⽅・楽しみ⽅〉

専⽤ゲームページと封⼊されたアイテムを使いながら、全7章の物語を読み進めていきます。封⼊されている「夢写紙(夢の中の光景が絵や詩として記された紙)」を⼿がかりに、各章で夢に潜む情報を解読しながら進めていきます。断⽚的に⾒えてきた情報をつなぎ合わせ、推測しながら徐々に物語の真相に迫っていきます。世界観に浸りながら、⾃らの⼿で真相を導き出していくので、ミステリー⼩説を"読む"だけでなく"体験する"感覚に近い没⼊感があります。

〈ストーリー・世界観〉

夢の中や“深層⼼理”を考察していく体験型謎解きノベルゲーム。 「夢を写す」特殊能⼒を持つ、泡沫夢路と共に 紙に念写された夢の姿を⾒て物語を進めていく。 隠された思いと夢の持つ意味がわかった時、すべてが繋がっていく──

■新作発売記念キャンペーン実施！「ゲームマーケット2026 春」会場でも販売

https://nazoxnazo.com/event/yume_hodoku/

本⽇19時より「NAZO×NAZO劇団 持ち帰り謎ショップ」にて販売を開始いたします。あわせてお得な新作発売記念キャンペーンを同時開催。また、5⽉23⽇(⼟)・24⽇(⽇)に幕張メッセで開催されるアナログゲームの祭典「ゲームマーケット2026 春」への出展も決定しており、当⽇は「ろ-10」ブースにて、新作2作品の販売も実施いたします。なお、オンラインショップのキャンペーンで購⼊された商品の発送は5⽉25⽇(⽉)以降となりますため、本商品を最速で⼊⼿して遊びたい⽅は、ぜひゲームマーケット会場にてお買い求めください。

〈新作発売記念・300円引きキャンペーン実施情報〉

新作の発売を記念し、コンテンツを楽しみながらお得に購⼊できるキャンペーンを開催します。対象のページから「お試し謎」への挑戦、または「試し読み」していただくことで、オンラインショップの通常販売価格より300円お安くご購⼊いただけます。 キャンペーン期間：2026年5⽉15⽇(⾦)19:00～6⽉5⽇(⾦)23:59 ＊「ロストメモリー」お試し謎：ロストメモリー公式LINE(https://r.nazoxnazo.com/7qblt)を登録 ＊「夢を解く」試し読み：https://r.nazoxnazo.com/yumehodosample ※5⽉25⽇(⽉)以降、順次発送

〈「NAZO×NAZO劇団 持ち帰り謎ショップ」にて本⽇19時より通常販売開始〉

・「禁忌を犯す体験ゲーム『ロストメモリー』」価格：2,800円(税込／送料別) ・「深層⼼理ミステリー『夢を解く』-Dream1-」価格：2,900円(税込／送料別) ※5⽉25⽇(⽉)以降、順次発送

■商品概要「禁忌を犯す体験ゲーム『ロストメモリー』」

内容物：スタートガイド、封筒2種 プレイ⼈数：1⼈ プレイ時間：45分～1時間 推奨年齢：18歳以上 注意事項：本商品は⼀部ショッキングな演出を含むため、低年齢層の⽅のプレイはご遠慮ください。 必要環境：スマートフォンとインターネット接続が必要です。 推奨環境：iPhone OS 最新バージョンSafari 及びGoogle Chrome Android OS 最新バージョンGoogle Chrome ※フィーチャーフォン(ガラケー)には対応していません ※PCなどの推奨環境以外での動作の保証はいたしかねます ※ブラウザの JavaScript,Cookieを有効にした上でご利⽤ください ※プライベートモードには対応していません

■商品概要「深層⼼理ミステリー『夢を解く』-Dream1-」

内容物：始め⽅シート、夢写紙(全5枚) プレイ⼈数：1⼈ プレイ時間：1時間30分～3時間 必要環境：スマートフォンとインターネット接続が必要です。 推奨環境：iPhone OS 最新バージョンSafari 及びGoogle Chrome Android OS 最新バージョンGoogle Chrome ※フィーチャーフォン(ガラケー)には対応していません ※PCなどの推奨環境以外での動作の保証はいたしかねます ※ブラウザの JavaScript,Cookieを有効にした上でご利⽤ください ※プライベートモードには対応していません

【 商品に関するお問い合わせ窓⼝ 】 株式会社ハレガケ 緑川・今井 Tel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com (対応時間：平⽇9:00～18:00) 【 取材／掲載のお問い合わせ窓⼝ 】 株式会社ハレガケ ⼤岩(広報担当) Tel: 03-6912-7596 ／ Email: oiwa@haregake.com (対応時間：平⽇9:00～18:00)

〈株式会社ハレガケ〉

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設⽴)。“その場所ならではの魅⼒”に、ターゲットの⼼をくすぐる要素を掛け合わせ「⾏きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし⽅の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを⼿がけてきました。

所在地： 東京都豊島区⾼⽥3-21-2 ユニハイト東京ビル4階 事業内容： 体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営 社内懇親会サービス企画制作、運営 体験型研修サービス企画制作、運営

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