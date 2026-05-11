自動車用ファスナー・コネクターの世界市場規模は2032年に33100百万米ドルへ、成長基調続く
自動車用ファスナー・コネクターとは
2024年の世界生産量は約36,547百万個、平均販売価格は0.71米ドルである。対象製品はボルト、ナット、ねじ、スタッドなどのねじ締結部品に加え、リベット、セルフピアシングリベット、フロードリルスクリュー、溶接スタッド、クリップ／クランプ、クイックコネクト継手、ワッシャー、絶縁ガスケットなど非ねじ部品まで広範に及ぶ。
これらはボディ、内外装トリム、シャシー、パワートレインに加え、EV領域ではバッテリーパック、高電圧ハーネス、冷却プレートなど熱・電気統合システムにも組み込まれる。産業構造は上流（線材・コーティング材料・金型）から中流（冷間圧造・射出成形）を経てOEMおよびアフターマーケットへと連結し、粗利益率は15％～30％のレンジに位置する。
2025年における自動車用ファスナー・コネクター市場は、電動化・軽量化・車両アーキテクチャの高度モジュール化を背景に、従来の標準締結部品市場から「システム統合型エンジニアリング市場」へと構造転換が進行している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348871/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348871/images/bodyimage2】
図. 自動車用ファスナー・コネクターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「自動車用ファスナー・コネクター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、自動車用ファスナー・コネクターの世界市場は、2025年に26870百万米ドルと推定され、2026年には27610百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.1%で推移し、2032年には33100百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■EV化による市場構造転換：部品からシステム競争へ
自動車用ファスナー・コネクター市場は「価格主導の部品競争」から「エンジニアリング主導のシステム競争」へと移行している。電動化、軽量化、モジュールプラットフォーム化の進展が需要を押し上げ、特にEVのバッテリー周辺構造や高電圧熱管理領域が新たな成長軸となっている。
地域別では、アジアが生産能力と車種サイクルを背景に数量・コスト面で優位性を維持し、欧州はクロムフリー防食技術とトレーサビリティ基準により高い参入障壁を構築している。北米は現地生産化とバッテリーサプライチェーンの内製化を進め、サプライヤー連携を強化している。直近6カ月の業界データでは、EV1台あたりの高機能締結部品使用量は従来車比で約20％前後増加している。
■供給構造の進化：単体部品から統合ソリューションへ
供給モデルはボルト・ナット単体供給から、セルフピアシングリベット、構造用スクリュー、流体コネクタ、ワイヤーハーネス固定部品などを統合した「システムパッケージ」へと進化している。
競争の焦点は、初期設計段階からの共同開発、グローバルJIT供給、品質データのデジタルクローズドループ管理へと移行している。特にEVプラットフォームでは、軽量化とNVH性能、組立効率とライフサイクルコストの最適化が重要な評価軸となる。
■技術トレンド：材料革新とデジタル品質管理の融合
技術面では異種材料接合比率の上昇が顕著であり、アルミ・高張力鋼・樹脂複合構造への対応が進展している。加えて、クロムフリー防錆処理や絶縁コーティングの標準化が進み、EV高電圧環境下での信頼性確保が重要テーマとなっている。
2024年の世界生産量は約36,547百万個、平均販売価格は0.71米ドルである。対象製品はボルト、ナット、ねじ、スタッドなどのねじ締結部品に加え、リベット、セルフピアシングリベット、フロードリルスクリュー、溶接スタッド、クリップ／クランプ、クイックコネクト継手、ワッシャー、絶縁ガスケットなど非ねじ部品まで広範に及ぶ。
これらはボディ、内外装トリム、シャシー、パワートレインに加え、EV領域ではバッテリーパック、高電圧ハーネス、冷却プレートなど熱・電気統合システムにも組み込まれる。産業構造は上流（線材・コーティング材料・金型）から中流（冷間圧造・射出成形）を経てOEMおよびアフターマーケットへと連結し、粗利益率は15％～30％のレンジに位置する。
2025年における自動車用ファスナー・コネクター市場は、電動化・軽量化・車両アーキテクチャの高度モジュール化を背景に、従来の標準締結部品市場から「システム統合型エンジニアリング市場」へと構造転換が進行している。
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図. 自動車用ファスナー・コネクターの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「自動車用ファスナー・コネクター―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、自動車用ファスナー・コネクターの世界市場は、2025年に26870百万米ドルと推定され、2026年には27610百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）3.1%で推移し、2032年には33100百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■EV化による市場構造転換：部品からシステム競争へ
自動車用ファスナー・コネクター市場は「価格主導の部品競争」から「エンジニアリング主導のシステム競争」へと移行している。電動化、軽量化、モジュールプラットフォーム化の進展が需要を押し上げ、特にEVのバッテリー周辺構造や高電圧熱管理領域が新たな成長軸となっている。
地域別では、アジアが生産能力と車種サイクルを背景に数量・コスト面で優位性を維持し、欧州はクロムフリー防食技術とトレーサビリティ基準により高い参入障壁を構築している。北米は現地生産化とバッテリーサプライチェーンの内製化を進め、サプライヤー連携を強化している。直近6カ月の業界データでは、EV1台あたりの高機能締結部品使用量は従来車比で約20％前後増加している。
■供給構造の進化：単体部品から統合ソリューションへ
供給モデルはボルト・ナット単体供給から、セルフピアシングリベット、構造用スクリュー、流体コネクタ、ワイヤーハーネス固定部品などを統合した「システムパッケージ」へと進化している。
競争の焦点は、初期設計段階からの共同開発、グローバルJIT供給、品質データのデジタルクローズドループ管理へと移行している。特にEVプラットフォームでは、軽量化とNVH性能、組立効率とライフサイクルコストの最適化が重要な評価軸となる。
■技術トレンド：材料革新とデジタル品質管理の融合
技術面では異種材料接合比率の上昇が顕著であり、アルミ・高張力鋼・樹脂複合構造への対応が進展している。加えて、クロムフリー防錆処理や絶縁コーティングの標準化が進み、EV高電圧環境下での信頼性確保が重要テーマとなっている。