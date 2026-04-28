注目される「ヒューマノイドロボット」。業界動向、市場規模予測などの最新トレンドを解説する無料ウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『産業分野におけるヒューマノイドロボット：市場導入の現状、ROI、10年後の展望』と題したウェビナーを、2026年4月30日（木）に開催します。
ヒューマノイドロボットは、エンボディッドAIの進歩、ハードウェアの改良、そして人手不足に悩む業界での柔軟な自動化への需要に後押しされ、未来的な試作機から人間の生活環境にAIを導入するための実用的なツールへと変貌を遂げつつあります。この1年間で、投資拡大を背景に、注目はデモから体系的な実証実験へと移行しました。サプライチェーンが安定し、コストが低下し始める中、事業者は実世界のデータを活用して、近い将来にヒューマノイドロボットの導入が現実的となる分野を見極めようとしています。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストのShihao Fuが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『産業分野におけるヒューマノイドロボット：市場導入の現状、ROI、10年後の展望』
（Humanoid Robots in Industry: Market Readiness, ROI, and 10-Year Outlook）
開催日時： 2026年4月30日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/HumanoidRobotsWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348158/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- ヒューマノイドロボット市場：業界の現状
- ヒューマノイドロボットと人の作業：コストとROI分析
- 導入時期と参入ポイント分析
- ヒューマノイドロボットのSWOT分析
- IDTechEx予測：市場規模と10年間の展望
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを２月に発行しました。
『ヒューマノイドロボット 2026-2036年：技術、市場、機会』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/humanoid-robots/1149
自動車業界、物流、家庭用、有力企業とサプライヤー、AIチップ、バッテリー、アクチュエータ、モーター、ネジ、触覚センサー、カメラ、ベアリング、LiDAR、PEEK材料、各種部品のコスト分析、10年間の数量・市場規模予測
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
ヒューマノイドロボットは、エンボディッドAIの進歩、ハードウェアの改良、そして人手不足に悩む業界での柔軟な自動化への需要に後押しされ、未来的な試作機から人間の生活環境にAIを導入するための実用的なツールへと変貌を遂げつつあります。この1年間で、投資拡大を背景に、注目はデモから体系的な実証実験へと移行しました。サプライチェーンが安定し、コストが低下し始める中、事業者は実世界のデータを活用して、近い将来にヒューマノイドロボットの導入が現実的となる分野を見極めようとしています。
本ウェビナーでは、IDTechExのテクノロジーアナリストのShihao Fuが最新調査をもとに解説します。
＜開催概要＞
テーマ：『産業分野におけるヒューマノイドロボット：市場導入の現状、ROI、10年後の展望』
（Humanoid Robots in Industry: Market Readiness, ROI, and 10-Year Outlook）
開催日時： 2026年4月30日(木） 10時もしくは18時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）：https://www.idtechex.co.jp/HumanoidRobotsWebinar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348158/images/bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- ヒューマノイドロボット市場：業界の現状
- ヒューマノイドロボットと人の作業：コストとROI分析
- 導入時期と参入ポイント分析
- ヒューマノイドロボットのSWOT分析
- IDTechEx予測：市場規模と10年間の展望
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを２月に発行しました。
『ヒューマノイドロボット 2026-2036年：技術、市場、機会』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/humanoid-robots/1149
自動車業界、物流、家庭用、有力企業とサプライヤー、AIチップ、バッテリー、アクチュエータ、モーター、ネジ、触覚センサー、カメラ、ベアリング、LiDAR、PEEK材料、各種部品のコスト分析、10年間の数量・市場規模予測
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
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