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令和8年度 春期公開講座のご案内
大阪樟蔭女子大学では、「地域の人々に親しまれる開かれた大学」をめざし、毎年公開講座を実施しています。本学の多彩な学部・学科の特色を活かした本講座では、一般に関心の高いテーマで広く皆様にお越しいただけるよう準備しております。魅力的な講座がたくさんありますのでご参加ください。
主催：児童教育学科･心理学科･化粧ファッション学科･健康栄養学科
Kid’s English Let’s enjoy English 【要申込 児童教育学科主催】
（全10回／各回 1,200円）
5/9(土)〜7/11（土） 13:00 - 14:30 【申込締切：各回設定（チラシ参照）】
Tony先生と一緒にLet's enjoy English！
五感を働かせ、体験と結びつけて英語を楽しく学びます。英語の音やリズムに親しみ、英語と仲良くなりましょう。
大学院化粧ファッション学専攻・化粧ファッション学科スペシャル講座2026 【無料／要申込 化粧ファッション学科主催】
5/9(土)・7/4(土)10:30 - 12:00 【申込締切：各回設定（チラシ参照）】
本講座ではリラクシングフレグランスの開発、店頭での美容部員さんの整容、所作などの応対、商品の陳列など化粧品の開発から店頭販売まで脳科学が取り入れられる可能性についてお話しします。
第44回樟蔭ファッションセミナー 日本のきものは、花もよう - 日本的感性が育んだ服飾美 - 【無料／要申込 化粧ファッション学科主催】
7/26(土)14:00 - 16:00 【申込締切：7/23(水)】
今回の講演では、美術史・日本服飾史専門の大阪学院大学教授の河上繁樹教授を講師にお迎えし、日本の伝統服飾「きもの」についてご講演いただきます。
心理学の世界パートⅪ「消費者の心理を理解する」 【要申込 心理学科主催】
（全5回／各回 1,200円）
5/16(土)〜6/6（土） 10:40 - 12:10 5/28(木)のみ18:00-19:30 【申込締切：各回設定（チラシ参照）】
本講座では、心理学の様々な専門分野から現代社会における消費者の心理と行動の理解を試みます。皆さん自身の消費のあり方を見直し、今後の消費生活の向上に役立つ知識を得ることを目指してお話をします。
SHOIN子育てカレッジ2026 【無料／要申込 児童教育学科主催】
7/5(日) 10:00 - 13:00 【申込締切：6/29(月)】
SHOIN子育てカレッジは、保育者や教育者を目指す児童教育学科の学生が作り上げる一大イベントです。地域のお子さんと保護者の方を対象に、学生たちが自由な発想で手作りする楽しい体験型ワークショップがたくさん。
ぜひ遊んで学んで楽しんでください。みなさまのご来場をお待ちしています。
中高生から始める女性の健康づくり〜作って学ぼう！未来のための栄養講座〜 【要申込 健康栄養学科主催】
（一般 500円(中高生無料)）
本講座は、健康で豊かな生活を営むための情報提供を通じて社会貢献を行うものです。中高生の方、お子様のお食事について詳しく知りたい方やお悩みの方、ご自身の健康を向上させたい方など、皆様がすぐに使えて健康につながる栄養学を学べる講座です！
※詳細は本学HPをご覧ください。
https://univ.osaka-shoin.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
学園広報課
服部・高田
住所：大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
TEL：06-6723-8152（平日9時〜17時）
FAX：06-6723-8263
メール：gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
主催：児童教育学科･心理学科･化粧ファッション学科･健康栄養学科
Kid’s English Let’s enjoy English 【要申込 児童教育学科主催】
5/9(土)〜7/11（土） 13:00 - 14:30 【申込締切：各回設定（チラシ参照）】
Tony先生と一緒にLet's enjoy English！
五感を働かせ、体験と結びつけて英語を楽しく学びます。英語の音やリズムに親しみ、英語と仲良くなりましょう。
大学院化粧ファッション学専攻・化粧ファッション学科スペシャル講座2026 【無料／要申込 化粧ファッション学科主催】
5/9(土)・7/4(土)10:30 - 12:00 【申込締切：各回設定（チラシ参照）】
本講座ではリラクシングフレグランスの開発、店頭での美容部員さんの整容、所作などの応対、商品の陳列など化粧品の開発から店頭販売まで脳科学が取り入れられる可能性についてお話しします。
第44回樟蔭ファッションセミナー 日本のきものは、花もよう - 日本的感性が育んだ服飾美 - 【無料／要申込 化粧ファッション学科主催】
7/26(土)14:00 - 16:00 【申込締切：7/23(水)】
今回の講演では、美術史・日本服飾史専門の大阪学院大学教授の河上繁樹教授を講師にお迎えし、日本の伝統服飾「きもの」についてご講演いただきます。
心理学の世界パートⅪ「消費者の心理を理解する」 【要申込 心理学科主催】
（全5回／各回 1,200円）
5/16(土)〜6/6（土） 10:40 - 12:10 5/28(木)のみ18:00-19:30 【申込締切：各回設定（チラシ参照）】
本講座では、心理学の様々な専門分野から現代社会における消費者の心理と行動の理解を試みます。皆さん自身の消費のあり方を見直し、今後の消費生活の向上に役立つ知識を得ることを目指してお話をします。
SHOIN子育てカレッジ2026 【無料／要申込 児童教育学科主催】
7/5(日) 10:00 - 13:00 【申込締切：6/29(月)】
SHOIN子育てカレッジは、保育者や教育者を目指す児童教育学科の学生が作り上げる一大イベントです。地域のお子さんと保護者の方を対象に、学生たちが自由な発想で手作りする楽しい体験型ワークショップがたくさん。
ぜひ遊んで学んで楽しんでください。みなさまのご来場をお待ちしています。
中高生から始める女性の健康づくり〜作って学ぼう！未来のための栄養講座〜 【要申込 健康栄養学科主催】
（一般 500円(中高生無料)）
本講座は、健康で豊かな生活を営むための情報提供を通じて社会貢献を行うものです。中高生の方、お子様のお食事について詳しく知りたい方やお悩みの方、ご自身の健康を向上させたい方など、皆様がすぐに使えて健康につながる栄養学を学べる講座です！
※詳細は本学HPをご覧ください。
https://univ.osaka-shoin.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
学園広報課
服部・高田
住所：大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
TEL：06-6723-8152（平日9時〜17時）
FAX：06-6723-8263
メール：gakuen-pr@osaka-shoin.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/