プレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ビジュ力最強メニューキャンペーン「Fresh California 〜Seasonal Table〜」

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春から初夏に向けたメニューキャンペーン

提供期間 ： 2026年4月20日（月）〜6月30日（火）



ロサンゼルス発祥のプレミアム・ピザ・ダイニング「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店では、春から初夏へと心弾む季節に贈る期間限定メニューキャンペーン「Fresh California 〜Seasonal Table〜」を開催いたします。

本キャンペーンでは、思わずシェアしたくなる彩りと、フレッシュな美味しさを兼ね備えたピザとスパゲティ、アルコール・ノンアルコールともに楽しめる華やかなカクテルをラインアップし、4月20日（月）から6月30日（火）までの期間限定で販売します。

　







　

「Fresh California 〜Seasonal Table〜」では、カリフォルニアの明るく、軽やかな陽射しをイメージし、「フレッシュ＆ヘルシー」をテーマに、美味しさはもちろんビジュアルにもこだわったメニューを考案しました。

　

「オリエンタルビーフ＆ハーブスパゲッティ」は、香ばしいビーフフィレにハラペーニョの辛味とフレッシュハーブの爽やかさを重ね、コリアンBBQソースで仕上げたスパイシーな一皿。さらに、ピザ窯で焼き上げる看板のピザカテゴリからは、マルゲリータをアップデートし、ブッラータチーズを丸ごと一つトッピングした「クリーミーブッラータ＆フレッシュバジルピザ」が登場します。

ドリンクでは、桜色が華やかに映える「サンセットストロベリーモヒート」をご用意。甘酸っぱいストロベリーの香りに、フレッシュミントの爽やかな後味が広がる春らしい一杯です。こちらのノンアルコールバージョンとして「サンセットストロベリーヴァージンノヒート」もお楽しみいただけます。

　

　

「カリフォルニア・ピザ・キッチン」

メニューキャンペーン 「Fresh California 〜Seasonal Table〜」 実施概要






　

◇ 実施期間：

　2026年4月20日（月）〜6月30日（火）

◇ 販売商品：

　・ 「オリエンタルビーフ＆ハーブスパゲッティ」 2,800円

　・ 「クリーミーブッラータ＆フレッシュバジルピザ」 2,970円

　・ 「サンセットストロベリーモヒート」 1,200円

　・ 「サンセットストロベリーヴァージンノヒート」 1,100円

　※価格はいずれも税込

◇ 販売店舗：

　カリフォルニア・ピザ・キッチン ラゾーナ川崎店

　神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階／TEL 044-589-7401

◇ 公式HP：

　https://cpkjapan.com/

　





オリエンタルビーフ＆ハーブスパゲッティ










クリーミーブッラータ＆フレッシュバジルピザ










サンセットストロベリーモヒート／サンセットストロベリーヴァージンノヒート






　　　　

カリフォルニア・ピザ・キッチンとは

伝統的なイタリア料理の域を出た、グローバルなトッピング・アイデアによるプレミアムピザをメインに、アペタイザーからスープ、サラダ、パスタ、デザートまで、カスタムメイドの豊富なメニューを揃えたカジュアルスタイルのカリフォルニア・レストランとして、1985年アメリカ・ロサンゼルス、ビバリーヒルズに誕生。人気メニューであるプレミアムピザは、オープンキッチンに備えたピザ窯で、オーダーごとに世界各国のテイストを盛り込んで、次々と香ばしく焼き上げています。

「アメリカ人の大好きな味と風味を、とびっきり美味しいピザにトッピングして世界中に伝えたい」 という創業者の考えのもとに開発された、オリジナリティー溢れるプレミアムピザは、子供から大人まで幅広い層から愛されています。

　

「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店

住所 ： 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階

営業時間 ： 11：00〜22：00（L.O 21:00）

TEL ： 044-589-7401

公式HP ：https://cpkjapan.com/

Facebook ：https://www.facebook.com/CPKjapan/

Instagram ：https://www.instagram.com/CPKjapan/

　







本件に関するお問合わせ先

株式会社WDI JAPAN　マーケティング部　　TEL. 03-3470-5307

担当：大林 　ohbayashi@wdi.co.jp

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