**伝説の漫画『頭文字D』デザイン！** 150個限定生産の **特別ZIPPOが楽天市場にて販売開始となります。**

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）は、講談社の正式ライセンスを取得した商品として、走り屋漫画の金字塔『頭文字D』とZIPPOのコラボレーションモデルを、楽天市場にて150個限定（シリアルナンバー入）の販売開始いたします。 本ZIPPOは、『頭文字D』の作中でも印象的な名シーンをモチーフに、シャープなレーザー加工によって精密に再現した特別仕様です。 ブルーチタニウムの重厚感あるボディに、繊細なレーザー彫刻を施すことで、作品の世界観と金属素材の質感を融合させたデザインに仕上げています。 生産数は150個限定。そのうちの一部を販売いたします。 一つひとつにシリアルナンバーが刻まれており、記念性・希少性の高いコレクターズアイテムとなっています。日常使いはもちろん、ディスプレイ用途やコレクションとしても存在感のある一品です。 『頭文字D』は、公道レースを題材にしたリアルな描写と強烈なキャラクター性で、国内外に多くのファンを持つ作品です。 本商品は、講談社公認の『頭文字D』ライセンス取得商品として、作品の魅力を表現した限定品となっています。 （本商品は数量限定生産のため、販売状況によっては早期に完売となる場合がございます。あらかじめご了承ください。） 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/norimono/441786_93_09/ CAMSHOP.JP オフィシャルショップ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n

大人のファンにもピッタリの、高級感溢れる質感＆ディテール。

**レーザー仕上げ＆刻印**

主人公「藤原拓海」が登場する名シーンをレーザーで表現。プリントでは表現できない繊細で高級感のある仕上がりとなっております。光沢感のあるガンメタリックに施された特別な加工は、触れた瞬間に感じる重厚な質感が魅力です。

**名バトルのシーンを再現**

コーナーで拓海がハチロクの限界を超えて踏み込み、 **難敵の”須藤京一のランエボ”を抜き前に出て、勝利を決めた** 「読者にとっても心を震わせた瞬間」とも言える名シーンを再現しました。 シリーズでも屈指のシーンをレーザーによりしっかりと刻印し、 『頭文字D』の熱い魂をいつでも身近に感じることができます。

**限定シリアルナンバー入り**

ZIPPOのサイドには「150/001 ～ 150/150」のシリアルナンバーが刻まれています。世界に150個しか存在しないプレミアムな一品です。 （ナンバーはランダムでの発送となります）

**大人の嗜みとして最適なデザイン**

シンプルながら洗練されたデザイン。ガンメタリックのZIPPOは角度によって黒くもシルバーにも見えます。高級感漂う質感と色味のZIPPOは、大人のファンにもピッタリに仕上がっています。 商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n

商品詳細

**サイズ**：H5.5×W3.8×D1.2(cm) **素材**：真鍮(米国Zippo社製) **JAN**：4570138441786 **品番**：441786 （C）しげの秀一/講談社

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販売元会社名 ：株式会社フェイス 所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38 お問い合わせ：076-287-6593 メール ：27@faith-jp.com 受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く) HP ：https://camshop.jp/

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