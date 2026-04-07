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マルハン北日本カンパニー 公楽グループパチンコ事業を事業承継
〜北日本カンパニー管轄店舗が114店舗から124店舗へ〜
株式会社マルハン（本社：京都・東京）の北日本カンパニー（カンパニー社長：韓 俊、以下マルハン北日本）は、2026年4月3日付けで公楽グループ（岩手県盛岡市）のパチンコ事業（10店舗）を事業承継したことをお知らせいたします。
マルハン北日本は、日本で約１００年続いてきた日本独自の大衆娯楽である、パチンコの素晴らしさを伝え・広めていき 「パチンコっていいじゃん」 と、より多くの人々に言っていただける社会を目指す 「ジャパニーズ娯楽」 を事業コンセプトとして掲げています。このたび、この事業コンセプト実現に向けて公楽グループを新たな仲間として迎えることといたしました。
今後は、ともに挑戦し、ともに磨きながら、パチンコの価値を高め・パチンコの素晴らしさを伝え・広めていき「パチンコっていいじゃん」 と、より多くの人々に言っていただける社会の実現に取り組んでまいります。
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン グループユニット 総務・広報部 高城（たかぎ）
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
関連リンク
マルハン北日本カンパニー
https://maruhantimes.jp/
株式会社マルハン（本社：京都・東京）の北日本カンパニー（カンパニー社長：韓 俊、以下マルハン北日本）は、2026年4月3日付けで公楽グループ（岩手県盛岡市）のパチンコ事業（10店舗）を事業承継したことをお知らせいたします。
マルハン北日本は、日本で約１００年続いてきた日本独自の大衆娯楽である、パチンコの素晴らしさを伝え・広めていき 「パチンコっていいじゃん」 と、より多くの人々に言っていただける社会を目指す 「ジャパニーズ娯楽」 を事業コンセプトとして掲げています。このたび、この事業コンセプト実現に向けて公楽グループを新たな仲間として迎えることといたしました。
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン グループユニット 総務・広報部 高城（たかぎ）
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
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