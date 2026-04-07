日本製鉄 風力発電用極厚140mm厚鋼板を開発 〜経済産業省の性能評価完了、国内洋上風力の大型化に対応〜

日本製鉄 風力発電用極厚140mm厚鋼板を開発 〜経済産業省の性能評価完了、国内洋上風力の大型化に対応〜