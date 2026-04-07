ボッシュ、SUPER GTのオフィシャルスポンサーを2030年まで継続決定

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国内最大級の自動車レースを通じてモータースポーツの発展に寄与

2026年〜2030年の5年間にわたるスポンサー契約を更新

GT500クラスの全マシンにボッシュのコンポーネントを供給

2020年から通算11年間におよぶスポンサー契約を通じ、日本へのコミットメントを継続







横浜 - グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーであるボッシュは、このたび株式会社GTアソシエイション（代表取締役 坂東 正明　以下 GTA）と、国内最大級の自動車レース「SUPER GT」における「シリーズパートナー」としてスポンサーシップ契約を更新しました。契約期間は、2026年から2030年までの5年間です。

ボッシュは2020年からSUPER GTのオフィシャルスポンサーである「シリーズパートナー」を務めており、今回の契約更新で、ボッシュは2020年から2030年までの通算11年間にわたり、同レースを支援することとなります。ボッシュは引き続き、SUPER GTシリーズGT500クラスの全マシンに共通コンポーネントを供給します。さらに、GT500クラスの全マシンなどにボッシュのロゴが掲示されます。

ボッシュ株式会社の代表取締役社長であるクリスチャン・メッカーは契約更新に際し、次のように述べています。「このたび、SUPER GTのオフィシャルスポンサーを継続できることを大変光栄に思います。ボッシュが長きにわたり国内最高峰の自動車レースであるSUPER GTを技術面からもサポートすることは、ボッシュの日本へのコミットメントを表しています。今後もボッシュは、日本におけるモータースポーツへの技術面そして安全性の発展に貢献していきます」

【シリーズパートナー契約概要】

期間： 2026年〜2030年の5年間

内容：

1. GT500マシンへの共通コンポーネント供給

マルチディスプレイ、エンジンコントロールユニット、パワーボックス、インジェクター、高圧ポンプ、ワイパーモーター、各種センサーなど

2. ボッシュのロゴ掲示

SUPER GTシリーズGT500クラスの全マシン、セーフティカーやファースト・レスキュー・オペレーション車両、プログラムやポスター、表彰台のバックボードなど

本件に関するお問合わせ先

古市、浄土寺

電話：045-605-3010