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ボッシュ、SUPER GTのオフィシャルスポンサーを2030年まで継続決定
国内最大級の自動車レースを通じてモータースポーツの発展に寄与
2026年〜2030年の5年間にわたるスポンサー契約を更新
GT500クラスの全マシンにボッシュのコンポーネントを供給
2020年から通算11年間におよぶスポンサー契約を通じ、日本へのコミットメントを継続
横浜 - グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーであるボッシュは、このたび株式会社GTアソシエイション（代表取締役 坂東 正明 以下 GTA）と、国内最大級の自動車レース「SUPER GT」における「シリーズパートナー」としてスポンサーシップ契約を更新しました。契約期間は、2026年から2030年までの5年間です。
ボッシュは2020年からSUPER GTのオフィシャルスポンサーである「シリーズパートナー」を務めており、今回の契約更新で、ボッシュは2020年から2030年までの通算11年間にわたり、同レースを支援することとなります。ボッシュは引き続き、SUPER GTシリーズGT500クラスの全マシンに共通コンポーネントを供給します。さらに、GT500クラスの全マシンなどにボッシュのロゴが掲示されます。
ボッシュ株式会社の代表取締役社長であるクリスチャン・メッカーは契約更新に際し、次のように述べています。「このたび、SUPER GTのオフィシャルスポンサーを継続できることを大変光栄に思います。ボッシュが長きにわたり国内最高峰の自動車レースであるSUPER GTを技術面からもサポートすることは、ボッシュの日本へのコミットメントを表しています。今後もボッシュは、日本におけるモータースポーツへの技術面そして安全性の発展に貢献していきます」
【シリーズパートナー契約概要】
期間： 2026年〜2030年の5年間
内容：
1. GT500マシンへの共通コンポーネント供給
マルチディスプレイ、エンジンコントロールユニット、パワーボックス、インジェクター、高圧ポンプ、ワイパーモーター、各種センサーなど
2. ボッシュのロゴ掲示
SUPER GTシリーズGT500クラスの全マシン、セーフティカーやファースト・レスキュー・オペレーション車両、プログラムやポスター、表彰台のバックボードなど
本件に関するお問合わせ先
古市、浄土寺
電話：045-605-3010
2026年〜2030年の5年間にわたるスポンサー契約を更新
GT500クラスの全マシンにボッシュのコンポーネントを供給
2020年から通算11年間におよぶスポンサー契約を通じ、日本へのコミットメントを継続
横浜 - グローバル規模で革新のテクノロジーとサービスを提供するリーディングカンパニーであるボッシュは、このたび株式会社GTアソシエイション（代表取締役 坂東 正明 以下 GTA）と、国内最大級の自動車レース「SUPER GT」における「シリーズパートナー」としてスポンサーシップ契約を更新しました。契約期間は、2026年から2030年までの5年間です。
ボッシュ株式会社の代表取締役社長であるクリスチャン・メッカーは契約更新に際し、次のように述べています。「このたび、SUPER GTのオフィシャルスポンサーを継続できることを大変光栄に思います。ボッシュが長きにわたり国内最高峰の自動車レースであるSUPER GTを技術面からもサポートすることは、ボッシュの日本へのコミットメントを表しています。今後もボッシュは、日本におけるモータースポーツへの技術面そして安全性の発展に貢献していきます」
【シリーズパートナー契約概要】
期間： 2026年〜2030年の5年間
内容：
1. GT500マシンへの共通コンポーネント供給
マルチディスプレイ、エンジンコントロールユニット、パワーボックス、インジェクター、高圧ポンプ、ワイパーモーター、各種センサーなど
2. ボッシュのロゴ掲示
SUPER GTシリーズGT500クラスの全マシン、セーフティカーやファースト・レスキュー・オペレーション車両、プログラムやポスター、表彰台のバックボードなど
本件に関するお問合わせ先
古市、浄土寺
電話：045-605-3010