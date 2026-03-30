CHINAPLAS 2026: BASF、グリップ力・デザインの自由度・持続可能性を向上させたアウトソールソリューション、Elastollan® GripTecを発表

中国 上海 - 2026年3月26日 - BASF（本社：ドイツ ルートヴィッヒスハーフェン）はCHINAPLAS 2026において、スポーツフットウェア業界向けに設計された革新的な熱可塑性ポリウレタン（TPU）の新製品シリーズ、Elastollan® (エラストラン®) GripTecを発表します。このシリーズは、アウトソールの設計と製造について新たな可能性を切り拓きます。優れたグリップ力、耐久性、デザインの自由度、そしてサステナビリティを兼ね備えたElastollan® GripTecシリーズは、ランニングやハイキングの愛好家に向けた用途だけでなく、ライフスタイルファッションやキッズウェアにも適しています。













CHINAPLAS 2026: BASF、グリップ力・デザインの自由度・持続可能性を向上させたアウトソールソリューション、Elastollan® GripTecを発表 CHINAPLAS 2026: BASF、グリップ力・デザインの自由度・持続可能性を向上させたアウトソールソリューション、Elastollan® GripTecを発表





BASFパフォーマンスマテリアルズ事業本部アジア太平洋地域TPUビジネスマネジメント担当バイスプレジデントであるロヒット・ループ・ゴーシュは、次のように述べています。「フットウェアブランドは常に、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、安全性を高める素材を探求しています。BASFの次世代TPUアウトソールソリューションであるElastollan® GripTecは、フットウェアの性能を刷新すると同時にデザインの自由度を高め、サステナビリティへの取り組みをさらに推進するものです。事前にいただいた世界有数のフットウェアブランドからのフィードバックは好意的であり、Elastollan® GripTecの市場における可能性が裏付けられることになりました。当社は今後もより多くのお客様と協力して、お客様の競争力を強化するとともに、業界全体のイノベーションを推進していきます。」優れた性能とデザインの自由度を実現Elastollan® GripTec TPUシリーズは、幅広い使用条件下において、優れたグリップ力、高度な耐久性、そして卓越した耐摩耗性を発揮するように設計されています。また、透明から黒までのカラーバリエーションを用意しているためデザインの自由度も高く、TPUを使用することで、よりクリエイティブで詳細なアウトソールデザインが可能になります。多様な用途要件に対応するために、Elastollan® GripTecシリーズは3つのグレードで構成されています。Elastollan® GripTec 10H：業界トップクラスの耐摩耗性と優れた耐久性Elastollan® GripTec 11HT：ゴムのような手触りと優れた透明性を兼ね備え、デザインの自由度がElastollan® GripTec 12T：卓越した透明性とバランスのとれた性能特性TPUのバリューチェーン全体でサステナビリティを推進Elastollan® GripTecは、性能の革新にとどまらず、加工性の最適化を目的に開発されました。TPUアウトソール向けの効率的な製造プロセスによって、生産性の向上、エネルギー消費量の削減、廃棄物排出量の最小化を実現します。主要な品質保証プロバイダーであるインターテックが実施したライフサイクルアセスメント（LCA）調査によると、Elastollan® GripTecは製造段階において、従来のゴム製アウトソールよりも製品のカーボンフットプリント（PCF）を41%削減することが実証されています。※この資料はBASFが2026年3月26日に発表した英語のプレスリリースをBASFジャパンが日本語に翻訳・編集したものです。※このプレスリリースの内容および解釈については英語のオリジナルが優先されます。■BASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部についてBASFのパフォーマンスマテリアルズ事業本部は、持続可能性と競争力を両立させながら、プラスチック業界の変革をリードしています。BASF製品の幅広い材料技術と製品ポートフォリオ、そして業界への深い理解により、お客様にとって理想的なワンストップ・ソリューションを提供します。材料分野の専任チームと強力な研究開発力を活かし、世界中のお客様に最先端の技術と専門知識を提供しています。グローバルなネットワークを活かし、イノベーションを推進するとともに、地域ごとのニーズに応じた最適なソリューションを提供することで、競争力を高めています。私たちは、自動車、消費財、インダストリアルアプリケーション、建築・建設などの分野において、性能と効率の向上に貢献し続けています。2025年、パフォーマンスマテリアルズ部門は世界売上高68億ユーロを達成しました。■BASFについてBASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約112,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2025年のBASFの売上高は653億ユーロでした。BASF株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASFの詳しい情報はhttps://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。