【牛角焼肉食堂】3月31日(火) 3店舗 同時オープン！石川県初出店「イオンモール新小松店」ほか、千葉県「ニッケコルトンプラザ店」、三重県「イオンモール四日市北店」















「牛角焼肉食堂」は、国内焼肉チェーン店店舗数No.1の「牛角」がプロデュースするフードコート専門店です。焼きたての焼肉を定食スタイルかつ、お手頃価格で楽しめることに加え、お一人様でも気軽に利用できるお店として、幅広い客層のお客様にご利用いただいています。毎日新鮮なお肉を店内で丁寧にカットし、熱々の鉄板で提供する「鉄板焼肉定食」が看板メニューで、タンやハラミ、ホルモンなど焼肉店ならではの部位も充実しています。また、牛角で人気の「梅しそ冷麺」や「石鍋豆富チゲ」もラインナップしています。ショッピングの合間や仕事帰りなど、さまざまなシーンで「牛角焼肉食堂」のアツアツ料理をお楽しみください。