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【牛角焼肉食堂】3月31日(火) 3店舗 同時オープン！石川県初出店「イオンモール新小松店」ほか、千葉県「ニッケコルトンプラザ店」、三重県「イオンモール四日市北店」
〜フードコートで気軽に楽しむ鉄板焼肉と焼肉丼〜
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、石川県初出店となる「イオンモール新小松店」のほか、千葉県3店舗目となる「ニッケコルトンプラザ店」、三重県4店舗目となる「イオンモール四日市北店」を、2026年3月31日(火)に同時オープンいたします。3月は新たに7店舗がオープンし、これにより全国で89店舗の出店となりました。
▼店舗情報の詳細はこちら
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/
気軽に鉄板焼肉
焼肉店の味を日常で
「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージュー鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。看板商品の「上カルビ焼き定食」は、カルビのなかで最もサシが入った厳選部位“タテバラ”を使用。ジューシーなお肉の旨味が広がる定食です。
おすすめメニュー
香ばしく焼き上げたお肉に、彩り豊かなナムルと温かいごはん。具沢山でお肉も野菜もバランスよく楽しめる、心もおなかも満たす焼肉丼です。
※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが運営するフードコート専門店「牛角焼肉食堂」は、石川県初出店となる「イオンモール新小松店」のほか、千葉県3店舗目となる「ニッケコルトンプラザ店」、三重県4店舗目となる「イオンモール四日市北店」を、2026年3月31日(火)に同時オープンいたします。3月は新たに7店舗がオープンし、これにより全国で89店舗の出店となりました。
「牛角焼肉食堂」は、国内焼肉チェーン店店舗数No.1の「牛角」がプロデュースするフードコート専門店です。焼きたての焼肉を定食スタイルかつ、お手頃価格で楽しめることに加え、お一人様でも気軽に利用できるお店として、幅広い客層のお客様にご利用いただいています。毎日新鮮なお肉を店内で丁寧にカットし、熱々の鉄板で提供する「鉄板焼肉定食」が看板メニューで、タンやハラミ、ホルモンなど焼肉店ならではの部位も充実しています。また、牛角で人気の「梅しそ冷麺」や「石鍋豆富チゲ」もラインナップしています。ショッピングの合間や仕事帰りなど、さまざまなシーンで「牛角焼肉食堂」のアツアツ料理をお楽しみください。
■新店情報
イオンモール新小松店
・住所 ：石川県小松市清六町315番地 イオンモール新小松2F
・電話番号 ：0761-48-4129
ニッケコルトンプラザ店
・住所 ：千葉県市川市鬼高1-1-1 ニッケコルトンプラザ3F
・電話番号 ：047-702-8829
イオンモール四日市北店
・住所 ：三重県四日市市富州原町2番40号 イオンモール四日市北1F
・電話番号 ：059-337-8929
イオンモール新小松店
・住所 ：石川県小松市清六町315番地 イオンモール新小松2F
・電話番号 ：0761-48-4129
ニッケコルトンプラザ店
・住所 ：千葉県市川市鬼高1-1-1 ニッケコルトンプラザ3F
・電話番号 ：047-702-8829
イオンモール四日市北店
・住所 ：三重県四日市市富州原町2番40号 イオンモール四日市北1F
・電話番号 ：059-337-8929
▼店舗情報の詳細はこちら
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp/store/
― 牛角焼肉食堂 のご紹介 ―
気軽に鉄板焼肉
「牛角焼肉食堂」は、店内カットの新鮮なお肉を熱々の鉄板でご提供する「鉄板焼肉定食」と、焼肉の旨みを余すところなく盛り込んだ「焼肉丼」の専門店です。
ホルモン・ハラミ・豚タンを使用した焼肉店ならではの定食の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップをご提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。
ホルモン・ハラミ・豚タンを使用した焼肉店ならではの定食の他、牛角で人気の「梅しそ冷麺」「石鍋豆富チゲ」など幅広いラインナップをご提供しており、気軽にリーズナブルな価格で焼肉気分をお楽しみいただけます。
焼肉店の味を日常で
「鉄板焼肉定食」は、秘伝ダレで焼き上げたをお肉を熱々の鉄板皿でご提供。タレの香ばしい香りとジュージュー鳴る音が食欲をそそります。「焼肉のタレ」「キムチ」「スープ」もセットのため、焼肉店さながらの体験を定食スタイルで満喫していただけます。看板商品の「上カルビ焼き定食」は、カルビのなかで最もサシが入った厳選部位“タテバラ”を使用。ジューシーなお肉の旨味が広がる定食です。
おすすめメニュー
■牛カルビ焼き定食
950円（税込1,045円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。
■全部盛り定食
1,080円（税込1,188円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。
■旨辛ホルモン・ハラミ丼
980円（税込1,078円）
脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。
830円（税込913円）
950円（税込1,045円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
脂が美味しい焼肉定番のカルビを、ごはんに合う特製ダレで仕上げました。ごはん、キムチ、スープがセットの定食です。
■全部盛り定食
1,080円（税込1,188円）
単品（ごはん・スープ無し）150円引き！
牛カルビ・豚タン・豚カルビの３種の盛り合わせ。焼肉屋の魅力「色々なお肉が楽しめる」を実現した、ボリューム満点の定食です。
■旨辛ホルモン・ハラミ丼
980円（税込1,078円）
脂の美味しい大ぶりのホルモンと、肉の旨みを感じるハラミに旨辛ダレを絡めて焼き上げた、ヤミツキになる焼肉丼です。
■焼肉ビビンバ丼
830円（税込913円）
香ばしく焼き上げたお肉に、彩り豊かなナムルと温かいごはん。具沢山でお肉も野菜もバランスよく楽しめる、心もおなかも満たす焼肉丼です。
※店舗によって内容・販売価格が異なることがございます。詳しくは公式ホームページをご覧ください。
▼牛角焼肉食堂 公式ホームページ
https://gyukakuyakinikushokudou.ne.jp
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間、とんかつ神楽坂さくら等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200