「ムーミン」×『ちふれ 美白 うるおい ジェル』限定デザインの大容量チューブタイプを数量限定販売〜忙しい日々に「タイパ」でかなえる心地よい時間〜

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　ちふれグループの株式会社ちふれ化粧品（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：中村 俊彦）は、1品で8つの役割＊1をこなす『ちふれ 美白 うるおい ジェル』より、「ムーミン」限定デザインの大容量チューブタイプを2026年4月27日（月）から全国のドラッグストア、量販店、ちふれグループ公式オンラインショップ「My CHIFURE Online」、ちふれ公式出品のECモールで数量限定販売いたします。

※店舗により発売日が異なります。







■開発背景：30代女性が求めるのは「楽」よりも「時間を生み出す」こと

　オールインワン化粧品のメリットに関する調査＊2によると、全年代では「手軽で楽」という点が最も多く挙げられた一方、30代女性においては「時短になる」とする回答が最も多い結果となりました。また、生活価値観に関する調査＊3では、30代女性は全年代と比較して「タイパ（タイムパフォーマンス）を意識している」「やりたいことが多く、時間が足りない」という回答が多い結果となりました。このことから、30代女性にとってのオールインワン化粧品は、「楽をするため」のものではなく、「忙しい日常の中で時間を生み出すための選択」であることが分かります。

　こうした背景を受け、主に30代女性に向けて、1品で8役＊1をこなす『ちふれ 美白 うるおい ジェル』より、時短スキンケアをより手軽にかなえる「チューブタイプ」を数量限定販売いたします。

■コラボレーション背景：「タイパ」だけでなく「心地よい自分時間」を

　パッケージデザインには30代女性から認知度84.0％、好感度21.3％、購入経験25.5％と高い評価を得ている＊4、北欧生まれのキャラクター「ムーミン」を起用。忙しい日々の中で、ふと目に入るだけで気持ちがゆるむような、ほっとする優しい世界観をコラボレーションデザインにより提供いたします。

■商品概要

・商品名　　　：ちふれ 美白 うるおい ジェル 大容量 チューブタイプ

（販売名　　　：ちふれ 美白 うるおい ジェル N）

・内容量　　　：150g

・価格（税込）：1,980円

・商品特長　　：シミ・肌あれ対策に、簡単ワンステップ。1品8役＊1の、薬用美白オールインワンジェル。











＊1…化粧水・美容液・乳液・クリーム・化粧下地・部分用美容液・マスク・スリーピングマスク

＊2…TPCマーケティングリサーチ株式会社「2025年 女性の美容に関する意識・実態調査」（2025年6月発刊）n=344（20〜70代女性、オールインワン利用者）

＊3…自社調査2025年5月実施n=15,812（15〜69歳女性、スキンケア利用者）

＊4…株式会社ライツ・アンド・ブランズ2025年7月実施n=1,400（15〜79歳男女）

※美白とは、メラニンの生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぐことです。

※画像使用時には「©Moomin Characters™」を使用してください。

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本件に関するお問合わせ先

ちふれホールディングス株式会社　広報部　広報課　長野・福角