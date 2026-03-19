中国最大・最先端のマシンビジョンが集う展示会Vision China (Shanghai) 2026に出展

■展示会概要■展示製品概要SELFOC®レンズアレイSELFOC®レンズ（屈折率分布型レンズ）を多数配列したレンズアレイです。全体で一つの連続したライン状の像を形成するユニークな光学系で、多種多様なラインスキャンシステムや、感光によるプリンティングシステムにキーコンポーネンツとして使用されています。また、近年の産業用検査機用途でのご要望の高まりを受け、2020年に被写界深度（DOF)を従来品の約2倍とした新型レンズ「SLA 5DG」、2021年にワーキングディスタンスを従来品の約2倍とした「SLA 5AG」を開発いたしました。製品詳細：https://selfoc.jp/product/sla/SELFOC®レンズプレートSELFOC®レンズアレイ（SLA）の技術を応用し、レンズを2次元方向に配列したレンズプレートで、液晶などと組み合わせることで空中像を表示できます。単体で正立等倍実像を結ぶため、一般的な球面レンズと異なり複数のレンズや反転ミラーが不要で、シンプルかつ低コストな光学系を実現します。製品詳細：https://selfoc.jp/product/slp/NSGグループ（日本板硝子株式会社およびそのグループ会社）についてNSGグループは、建築および自動車用ガラスとクリエイティブ・テクノロジー分野で事業を展開する世界最大のガラスメーカーのひとつです。建築用ガラス事業は、各種建築用ガラス、太陽電池パネル用ガラス等を製造・販売しています。自動車用ガラス事業は、新車用(OE)ガラスや補修用(AGR)ガラスの分野で事業を展開しています。クリエイティブ・テクノロジー事業の主要製品は、プリンターやスキャナーに用いられるレンズ、タイミングベルトの補強材であるグラスコードを中心とした特殊ガラス繊維やガラスフレーク、およびファインガラスです。