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freee、「小1の壁」を迎える4月限定で「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」を提供
〜 独立を検討する20代のワーママは96%、子育て経験者が監修した独立支援を実施 〜
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、2026年4月限定で子育て世代の起業準備に特化した新サービス「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」を提供します。
「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」は、freeeが2026年にキャリアの変化を検討している20〜50代の会社員を対象に意識調査を実施したところ、子どもがいる会社員は子どもがいない層に比べ、起業・独立意向が強く、特に、子どもがいる女性においてその傾向が顕著に表れたことが提供の背景になります。
＜調査概要＞
調査期間：2026年1月16日〜1月19日
調査方法：Webアンケート方式
調査対象：昇進・転職意向の会社員と副業・独立意向の会社員に当てはまる全国の20〜50代男女
回答者数：1,279名
■女性の子育て層の起業・独立意欲の高さが明らかに
freeeが実施した「2026年のキャリアに関する意識調査」において、20〜50代の会社員に「いつかは独立して自分の会社や事業を持ちたいという気持ちはありますか」と尋ねたところ、20代・30代・40代・50代の全ての年代で、子どもがいる層が子どもがいない層よりも起業・独立意欲が高いという結果が明らかになりました。
■実際の子育て経験者が監修し「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」を提供開始
中小企業庁の調査（※1）によると、女性起業家の数は男性の約3分の1に留まっており、女性の起業が進んでいない実態があります。また、freeeが実施した上記の「2026年のキャリアに関する意識調査」を踏まえても、20〜50代の会社員のうち子どもがいる層は、いない層よりも起業・独立意欲が強く、特に女性においてその傾向が顕著であることがわかりました。
加えて、春は「小1の壁」に象徴されるように、ライフスタイルの変化によって仕事との両立にあたり、キャリアを見直す時期でもあります。freeeは、こうした変化を「壁」ではなく自分らしい働き方への「転機」として捉えていただくため、保護者の起業・独立を伴走支援する「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」を4月限定で提供します。
本サービスは、実際に子どもを持つ従業員が監修しており、育児などのライフスタイルを深く理解した視点から、独立前の準備をオンライン面談やコミュニティ運営を通じてサポートいたします。対象は、女性だけでなく、性別を問わずお申し込みいただけます。起業・独立に挑戦する上でのネクストアクションをオペレーターとともに整理し、1人ひとりの状況や準備段階に合わせ、オンライン面談やコミュニティなどへご案内します。
オンライン面談では、起業・独立準備の背景を深掘り、目指すべき将来像とのギャップを整理します。その上で、freeeの起業ダンドリコーディネーターによる支援の経験を活かし、実際の起業・独立事例を共有しながら、一歩踏み出せずにいる現状を打開するための具体的なアクションを明確にします。
また、コミュニティの場においては、同じ志を持つワーキングマザーが集い、理想の働き方をともに模索できるネットワークを提供いたします。起業・独立経験者をゲストに迎えたワークショップや、実践的なノウハウが詰まった経験談の共有会なども開催していく予定です。
freeeは今後も、誰もが自由に、自然体で経営に専念できる環境を目指し、一人ひとりの挑戦に寄り添ったサポートを続けてまいります。
（※1）中小企業庁「起業家の実態と起業活動」：
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2019/2019/shoukibodeta/html/b2_2_2_1.html
■freeeのユーザーである先輩の独立したママからのコメント
あべこるこ氏（イラストレーター・デザイナー）
会社員時代の仕事も好きでしたが、家庭の都合で家事育児はほぼ私一人で切り盛りしていたため、体力的にも精神的にも毎日がギリギリでした。
地域の学童に通えるのは3年生までで、4年生からはずっと留守番させる…というのもうちの子の特性を考えると心配があったことも、独立を考えたきっかけです。
ふりかえると、あの時、勇気を出して独立して本当に良かったと思うし、もし今が苦しい状況ならまずは誰かと話してみると、何か開けてくると思います！
すぷらいす 堀真由美氏（ライター・編集・校正職）
思った以上に”あの時悩んだのは本当に何だったんだろう”って思うぐらいの3年目を過ごしてます。子育てしている人にこそ、独立はいい環境なので、まずはやってみるのが一番いいと思います！
株式会社トップランナーマーケティング 清水絹子氏（マーケティング・コンサルティング）
とにかくやって後悔することはないです！
すごく不安だと思いますが、やってみると何かしら道は開けてくる。今が一番若いし、起業で何かしら得ることはあると思うし、人生は変わります。興味のあることはなんでもやってみたらいいと思います！
Be natural 森かなめ氏（ヨガ講師・コーチング）
"私なんかできない"と思っていましたが、開業はいつでもできます！
もし"開業したいな"と思っているなら、副業として少しずつ提供してみるとか、少しずつやってみて、軌道に乗ったら本業をやめて本腰をいれるという道もあります。
焦る必要はないので自分のペースで進めてみてください。
■「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」のお申し込みについて
下記のURLからお申し込みください。
「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」：https://go.freee.co.jp/mama_biz.html
（起業・独立に向けて、ネクストアクションを整理したい方はこちら）
「起業ダンドリコーディネーター」：https://www.freee.co.jp/launch/kigyo-dandori/
（独立の時期が決定している方はこちら）
■「ソダテル by freee」とは
「ソダテル by freee」は、これからのキャリアを考える会社員から、すでに事業を始めた個人事業主まで、「自身の事業を成長させたい」と願うすべての人を応援するための、プラットフォームです。
新しい働き方への挑戦や起業のリアルな実態など、あらゆる「知」と「声」を集め、スモールビジネスに携わるすべての人の新しい働き方をサポートします。
法人化を検討中の方向けのセミナー・コラム、起業家体験談の掲載もしておりますのでご覧ください。
ソダテル by freee：https://portal.secure.freee.co.jp/growth
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社 採用サイト＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問い合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s
関連リンク
「起業ダンドリコーディネーター」：
https://www.freee.co.jp/launch/kigyo-dandori/
「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」：
https://go.freee.co.jp/mama_biz.html
ソダテル by freee：
https://portal.secure.freee.co.jp/growth
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、2026年4月限定で子育て世代の起業準備に特化した新サービス「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」を提供します。
「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」は、freeeが2026年にキャリアの変化を検討している20〜50代の会社員を対象に意識調査を実施したところ、子どもがいる会社員は子どもがいない層に比べ、起業・独立意向が強く、特に、子どもがいる女性においてその傾向が顕著に表れたことが提供の背景になります。
＜調査概要＞
調査期間：2026年1月16日〜1月19日
調査方法：Webアンケート方式
調査対象：昇進・転職意向の会社員と副業・独立意向の会社員に当てはまる全国の20〜50代男女
回答者数：1,279名
■女性の子育て層の起業・独立意欲の高さが明らかに
freeeが実施した「2026年のキャリアに関する意識調査」において、20〜50代の会社員に「いつかは独立して自分の会社や事業を持ちたいという気持ちはありますか」と尋ねたところ、20代・30代・40代・50代の全ての年代で、子どもがいる層が子どもがいない層よりも起業・独立意欲が高いという結果が明らかになりました。
また、女性に絞って「いつかは独立して自分の会社や事業を持ちたいという気持ちはありますか」と尋ねたところ、20代から50代のすべての年代において子どもがいる層は子どもがいない層よりも起業・独立意欲が高いという結果が明らかになりました。この傾向は男女全体の結果と比較しても顕著で、特に子どもがいる20代女性においては、95.6%もの会社員が起業・独立意欲を持っていることが判明しました。
■実際の子育て経験者が監修し「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」を提供開始
中小企業庁の調査（※1）によると、女性起業家の数は男性の約3分の1に留まっており、女性の起業が進んでいない実態があります。また、freeeが実施した上記の「2026年のキャリアに関する意識調査」を踏まえても、20〜50代の会社員のうち子どもがいる層は、いない層よりも起業・独立意欲が強く、特に女性においてその傾向が顕著であることがわかりました。
加えて、春は「小1の壁」に象徴されるように、ライフスタイルの変化によって仕事との両立にあたり、キャリアを見直す時期でもあります。freeeは、こうした変化を「壁」ではなく自分らしい働き方への「転機」として捉えていただくため、保護者の起業・独立を伴走支援する「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」を4月限定で提供します。
本サービスは、実際に子どもを持つ従業員が監修しており、育児などのライフスタイルを深く理解した視点から、独立前の準備をオンライン面談やコミュニティ運営を通じてサポートいたします。対象は、女性だけでなく、性別を問わずお申し込みいただけます。起業・独立に挑戦する上でのネクストアクションをオペレーターとともに整理し、1人ひとりの状況や準備段階に合わせ、オンライン面談やコミュニティなどへご案内します。
オンライン面談では、起業・独立準備の背景を深掘り、目指すべき将来像とのギャップを整理します。その上で、freeeの起業ダンドリコーディネーターによる支援の経験を活かし、実際の起業・独立事例を共有しながら、一歩踏み出せずにいる現状を打開するための具体的なアクションを明確にします。
また、コミュニティの場においては、同じ志を持つワーキングマザーが集い、理想の働き方をともに模索できるネットワークを提供いたします。起業・独立経験者をゲストに迎えたワークショップや、実践的なノウハウが詰まった経験談の共有会なども開催していく予定です。
freeeは今後も、誰もが自由に、自然体で経営に専念できる環境を目指し、一人ひとりの挑戦に寄り添ったサポートを続けてまいります。
（※1）中小企業庁「起業家の実態と起業活動」：
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2019/2019/shoukibodeta/html/b2_2_2_1.html
■freeeのユーザーである先輩の独立したママからのコメント
あべこるこ氏（イラストレーター・デザイナー）
会社員時代の仕事も好きでしたが、家庭の都合で家事育児はほぼ私一人で切り盛りしていたため、体力的にも精神的にも毎日がギリギリでした。
地域の学童に通えるのは3年生までで、4年生からはずっと留守番させる…というのもうちの子の特性を考えると心配があったことも、独立を考えたきっかけです。
ふりかえると、あの時、勇気を出して独立して本当に良かったと思うし、もし今が苦しい状況ならまずは誰かと話してみると、何か開けてくると思います！
すぷらいす 堀真由美氏（ライター・編集・校正職）
思った以上に”あの時悩んだのは本当に何だったんだろう”って思うぐらいの3年目を過ごしてます。子育てしている人にこそ、独立はいい環境なので、まずはやってみるのが一番いいと思います！
株式会社トップランナーマーケティング 清水絹子氏（マーケティング・コンサルティング）
とにかくやって後悔することはないです！
すごく不安だと思いますが、やってみると何かしら道は開けてくる。今が一番若いし、起業で何かしら得ることはあると思うし、人生は変わります。興味のあることはなんでもやってみたらいいと思います！
Be natural 森かなめ氏（ヨガ講師・コーチング）
"私なんかできない"と思っていましたが、開業はいつでもできます！
もし"開業したいな"と思っているなら、副業として少しずつ提供してみるとか、少しずつやってみて、軌道に乗ったら本業をやめて本腰をいれるという道もあります。
焦る必要はないので自分のペースで進めてみてください。
■「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」のお申し込みについて
下記のURLからお申し込みください。
「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」：https://go.freee.co.jp/mama_biz.html
（起業・独立に向けて、ネクストアクションを整理したい方はこちら）
「起業ダンドリコーディネーター」：https://www.freee.co.jp/launch/kigyo-dandori/
（独立の時期が決定している方はこちら）
■「ソダテル by freee」とは
「ソダテル by freee」は、これからのキャリアを考える会社員から、すでに事業を始めた個人事業主まで、「自身の事業を成長させたい」と願うすべての人を応援するための、プラットフォームです。
新しい働き方への挑戦や起業のリアルな実態など、あらゆる「知」と「声」を集め、スモールビジネスに携わるすべての人の新しい働き方をサポートします。
法人化を検討中の方向けのセミナー・コラム、起業家体験談の掲載もしておりますのでご覧ください。
ソダテル by freee：https://portal.secure.freee.co.jp/growth
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社 採用サイト＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問い合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s
関連リンク
「起業ダンドリコーディネーター」：
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