freee、「小1の壁」を迎える4月限定で「ワーママ起業ダンドリコーディネーター」を提供











また、女性に絞って「いつかは独立して自分の会社や事業を持ちたいという気持ちはありますか」と尋ねたところ、20代から50代のすべての年代において子どもがいる層は子どもがいない層よりも起業・独立意欲が高いという結果が明らかになりました。この傾向は男女全体の結果と比較しても顕著で、特に子どもがいる20代女性においては、95.6%もの会社員が起業・独立意欲を持っていることが判明しました。