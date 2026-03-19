¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½»Âð¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò³«»Ï¡Á¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢¤ª²È¤Î¡Ö¤¤ì¤¤¡×¤òÃ»»þ´Ö¤Ç¼Â¸½ ¡Á
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯4·î1Æü¤è¤ê¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î³°ÊÉ¤ò¼ê·Ú¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢½»Âð¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö³°ÊÉÅÉÁõ¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤±¤É¡¢´¹µ¤¸ý¤Î²¼¤Î¹õ¤º¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢¡Ö¼ê·Ú¤Ë²È¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢Â¾ì¤òÁÈ¤Þ¤º¤Ë¼ê·Ú¤Ë»Ü¹©¤Ç¤¤ë¡Ö³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¡¢¿·¤¿¤Ê½»Âð¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â²ÈÅÅÈÎÇä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û¤ÎÆÃÄ§
¡Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â
¡¡¡¦1ÌÌ¡Ê40Ö°ÊÆâ¡Ë39,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â¤òÀßÄê
¢Â¾ìÉÔÍ×¤Ë¤è¤ëÃ»»þ´Ö»Ü¹©
¡¡¡¦Â¾ì¤òºî¤é¤º¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹â½ê¤Î±ø¤ì¤ò½üµî¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦1ÌÌ¡Ê40Ö¡Ë¤¢¤¿¤ê¿ô»þ´Ö¡ÊÉ¸½à»Ü¹©¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó2¡Á3»þ´Ö¡Ë¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªË»¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³°ÊÉ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ ÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÀö¾ôµ»½Ñ
¡¡¡¦PL¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è °Ê²¼¡§PL¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀö¾ôµ»½Ñ¤È»Ü¹©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò»È¤ï¤º¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍÑ¤Ë¿·³«È¯¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¤ÎÀö¾ô±Õ¤È¥Ö¥é¥·¤òÍÑ¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë±ø¤ì¤òÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢³°ÊÉ¤ò½ý¤á¤ë¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¤°Â¿´¤ÎÀö¾ôÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡Ú³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û¤Î³µÍ×
³«¡¡»Ï¡¡Æü¡§ 2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
Íø ÍÑ ÎÁ ¶â
https://digitalpr.jp/table_img/2946/130936/130936_web_1.png
¤ª¿½¹þÁë¸ý
https://digitalpr.jp/table_img/2946/130936/130936_web_2.png
¢£1ÌÌ¤¢¤¿¤ê¤Î»Ü¹©ÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¸¦µæ³«È¯·¿ÅÉÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖPL¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¥µ¡¼¥Ó¥¹
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯·¿ÅÉÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë PL¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë³°ÊÉÀö¾ô¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ö¥¬¥¤¥Ø¥Àö¾ô¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡× ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PL¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢·úÃÛÍÑÅÉÎÁ¤ä³°ÊÉ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢³°ÊÉÀö¾ô¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÈ¼«¤Î»Ü¹©µ»½Ñ¤ÈÀö¾ôµ»½Ñ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢PL¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀìÍÑ¤Ë¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿³°ÊÉÀö¾ô±Õ¤òºÎÍÑ¡£·úÊª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ä´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³°ÊÉ¤ÎÈþ´Ñ²óÉü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÍÑ¥Ý¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¤Ç¹â½ê¤â¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥° Àö¾ôÁ°¤ËÍÜÀ¸¤·¿¢Êª¤òÊÝ¸î
¢¨ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸Í·ú¤Æ¡Ê»ý¤Á²È¡Ë¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¤Ë¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤ª¶á¤¯¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢½»Âð¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö³°ÊÉÅÉÁõ¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤±¤É¡¢´¹µ¤¸ý¤Î²¼¤Î¹õ¤º¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢¡Ö¼ê·Ú¤Ë²È¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢Â¾ì¤òÁÈ¤Þ¤º¤Ë¼ê·Ú¤Ë»Ü¹©¤Ç¤¤ë¡Ö³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¡¢¿·¤¿¤Ê½»Âð¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û¤ÎÆÃÄ§
¡Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â
¡¡¡¦1ÌÌ¡Ê40Ö°ÊÆâ¡Ë39,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥Ã¥¯ÎÁ¶â¤òÀßÄê
¢Â¾ìÉÔÍ×¤Ë¤è¤ëÃ»»þ´Ö»Ü¹©
¡¡¡¦Â¾ì¤òºî¤é¤º¤Ë¡¢¥Ý¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹â½ê¤Î±ø¤ì¤ò½üµî¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦1ÌÌ¡Ê40Ö¡Ë¤¢¤¿¤ê¿ô»þ´Ö¡ÊÉ¸½à»Ü¹©¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó2¡Á3»þ´Ö¡Ë¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªË»¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³°ÊÉ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤ ÀìÌç¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÀö¾ôµ»½Ñ
¡¡¡¦PL¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è °Ê²¼¡§PL¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀö¾ôµ»½Ñ¤È»Ü¹©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â°µÀö¾ôµ¡¤ò»È¤ï¤º¡¢ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍÑ¤Ë¿·³«È¯¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¤ÎÀö¾ô±Õ¤È¥Ö¥é¥·¤òÍÑ¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë±ø¤ì¤òÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢³°ÊÉ¤ò½ý¤á¤ë¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¤°Â¿´¤ÎÀö¾ôÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡Ú³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û¤Î³µÍ×
³«¡¡»Ï¡¡Æü¡§ 2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
Íø ÍÑ ÎÁ ¶â
https://digitalpr.jp/table_img/2946/130936/130936_web_1.png
¤ª¿½¹þÁë¸ý
https://digitalpr.jp/table_img/2946/130936/130936_web_2.png
¢£1ÌÌ¤¢¤¿¤ê¤Î»Ü¹©ÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½ç
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¸¦µæ³«È¯·¿ÅÉÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖPL¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¥µ¡¼¥Ó¥¹
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯·¿ÅÉÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë PL¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë³°ÊÉÀö¾ô¥Ö¥é¥ó¥É ¡Ö¥¬¥¤¥Ø¥Àö¾ô¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡× ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿±¿ÍÑÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PL¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢·úÃÛÍÑÅÉÎÁ¤ä³°ÊÉ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢³°ÊÉÀö¾ô¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆÈ¼«¤Î»Ü¹©µ»½Ñ¤ÈÀö¾ôµ»½Ñ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³°ÊÉ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢PL¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀìÍÑ¤Ë¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿³°ÊÉÀö¾ô±Õ¤òºÎÍÑ¡£·úÊª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ä´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³°ÊÉ¤ÎÈþ´Ñ²óÉü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
ÀìÍÑ¥Ý¡¼¥ë¥Ö¥é¥·¤Ç¹â½ê¤â¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥° Àö¾ôÁ°¤ËÍÜÀ¸¤·¿¢Êª¤òÊÝ¸î
¢¨ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸Í·ú¤Æ¡Ê»ý¤Á²È¡Ë¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¤Ë¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤ª¶á¤¯¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥óÅ¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£