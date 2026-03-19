【銀座 蔦屋書店】日本画家・川嶋渉 個展「東洋の黒」を4月4日（土）より開催。古墨で紙上に現れる、時間と偶然のかたち

【銀座 蔦屋書店】日本画家・川嶋渉 個展「東洋の黒」を4月4日（土）より開催。古墨で紙上に現れる、時間と偶然のかたち