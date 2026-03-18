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『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』とグラニフが初コラボレーション！
「ブラック・マジシャン」や「千年アイテム」などをモチーフにしたデザインを含む、全20アイテムを展開
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年3月24日(火)より、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
シリーズの原点ともいえるアニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』は、ゲーム好きの少年・武藤遊戯が古代エジプトの秘宝・千年パズルを完成させたことをきっかけに、そこに封じられていた魂をその身に宿す物語です。1つの身体に2つの魂が共存することとなった遊戯は、「千年アイテム」ともう1人の遊戯に秘められた謎を解き明かすため、カードゲーム「デュエルモンスターズ」による闘いを通して強敵たちに立ち向かいます。
本コラボレーションでは、遊戯をはじめ、「ブラック・マジシャン」や「千年アイテム」などのモチーフに加え、グラニフのオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」との特別なデザインも展開いたします。
『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の世界観を存分に堪能できるコラボレーションアイテムを、ぜひお楽しみください。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年3月18日(水)0:00から2026年3月23日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©️ スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
全20種類。
詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00514
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年3月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年3月24日(火)より、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
シリーズの原点ともいえるアニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』は、ゲーム好きの少年・武藤遊戯が古代エジプトの秘宝・千年パズルを完成させたことをきっかけに、そこに封じられていた魂をその身に宿す物語です。1つの身体に2つの魂が共存することとなった遊戯は、「千年アイテム」ともう1人の遊戯に秘められた謎を解き明かすため、カードゲーム「デュエルモンスターズ」による闘いを通して強敵たちに立ち向かいます。
『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の世界観を存分に堪能できるコラボレーションアイテムを、ぜひお楽しみください。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年3月18日(水)0:00から2026年3月23日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©️ スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
全20種類。
詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。
https://www.graniph.com/collection/collection_00514
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年3月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
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株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/