【モンテール】女性人気食感2位、もちもちとした食感が楽しめる「5P生もちロール・ミルク」を2026年4月1日から販売

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洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、もちもち食感が楽しめる、おもちで包んだロールケーキ「5P生もちロール・ミルク」を2026年4月1日(水)から全国のスーパーマーケット※1にて販売します。※1販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。近年、スイーツ選びにおいて「食感」は重要な要素のひとつになっています。今年度当社で行った調査では、「もちもち」の食感が女性では第2位にランクイン※2するなど、人気の食感です。また、この食感のルーツともいえる「もち」は、古くから日本人の食に深く根付き、幅広い年代で親しまれています。モンテールは、そんな多くの方が親しみを感じる食感の魅力を楽しめるスイーツを企画。もちもち食感のもち生地と、生地のおいしさを楽しむロールケーキを掛け合わせることで、どこか懐かしくも新しいスイーツを開発しました。「5P生もちロール・ミルク」は、スポンジ生地のロールケーキをおもち生地で巻き、こだわりのとろけるミルクペーストとクリームを合わせた新食感ロールケーキです。表面は、ほのかな甘みを感じる、やわらかなもち感にこだわったおもち生地です。さらに、スポンジ生地にも若干のもち感を加えることで、2層にした時によりもちもちとした食感が楽しめるように仕立てました。クリームの中心に絞ったこだわりのミルクペーストは、工場でつくる低温殺菌牛乳に、風味豊かでリッチな味わいの北海道産生クリームを合わせ、自社で丁寧に炊き上げました。舌の上でとろけるような、なめらかな口どけとミルクの濃厚なコクが味わえます。ミルククリームは、ミルクペーストの濃密な味わいがより引き立つよう、北海道産生クリームや自家炊きカスタードを合わせ、コクがありながらも後味はスッとする上品な味わいに。おもち生地のもちもち食感と、牛乳の濃密なおいしさが楽しめるミルクペーストやクリームのなめらかなハーモニーが楽しめます。モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿《商品概要》■5P生もちロール・ミルク販売期間：2026年4月1日(水)〜販売エリア： 全国税込希望小売価格：397円(沖縄のみ496円)●※2参考： 魅力を感じるスイーツの食感 ランキング （複数選択、n=846）スーパー・コンビニスイーツ白書2026【スーパー・コンビニの洋生菓子(スイーツ)に関する調査・調査概要】実施時期: 2007 年から 2025 年まで毎年実施/調査手法: インターネット調査/調査対象: 16〜64 歳の男女約 1,000 人《モンテールについて》モンテールは1954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーでロングセラー売上No.1※3に選出、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで1999年から26年連続売上No.1※4モンテールのスイーツが獲得しました。※3日経POSセレクション ロングセラー売上No.1＜2014年1月-2023年12月＞に選出※4 (株)モンテール調べ(日経POS情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの1999年1月から2023年12月のデータをもとにモンテールが調査)《会社概要》【社名】株式会社モンテール【代表者】代表取締役 鈴木徹哉【創立】昭和29年10月【売上高】318億円（2025年8月期実績）【所在地】本社 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬三丁目1番地8