京セラドキュメントソリューションズジャパンが、ACNチャレンジレディスゴルフカップに協賛





















京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社（社長：池田 幸生、以下：当社）は、2026年3月31日（火）、兵庫県加東市にある東急グランドオークゴルフクラブで開催される第5回ACNチャレンジレディスゴルフカップに協賛することをお知らせします。ACNチャレンジレディスゴルフカップは、プロを目指す選手たちに経験・成長できる場を少しでも多く提供し、夢の実現に向け大きく羽ばたいてもらいたいという想いを込め、2022年より開催されています。当社は、株式会社ACNグループ（代表取締役：藤岡 義久）が本大会を通じて推進されている、未来を担う選手たちの挑戦機会の創出という取り組みに賛同し、本協賛を通じてその活動を応援してまいります。■大会概要■株式会社ACNグループについて株式会社ACNグループは、大阪市に本社を置き、オフィスソリューション事業を中核とする総合商社です。複合機や情報通信機器、セキュリティ機器など、オフィス環境に必要な各種製品・サービスを、企画提案から導入、保守・メンテナンスまで一貫して提供しています。あわせて不動産事業も展開し、オフィスづくりを多角的な視点で支援することで、企業の生産性向上と快適な職場環境の実現に貢献するとともに、持続可能な社会の発展に取り組んでいます。会社紹介サイト：株式会社ACNグループhttps://www.acn-net.co.jp/