REPT BATTEROと販売代理店契約を締結〜日本市場における定置型蓄電池分野へ本格参入〜
阪和興業株式会社（以下、当社）は、中国の電池メーカーであるREPT BATTERO Energy Co., Ltd.（以下、REPT）と販売代理店契約を締結し、日本市場におけるREPT製品の販売代理店として、定置型蓄電池分野に本格参入します。
近年、日本では再生可能エネルギーの導入推進の方向にある中で、太陽光や風力発電の出力変動に対応するため、蓄電池の重要性が高まっています。特に、電力の安定供給、脱炭素化の推進、災害時のバックアップ電源としての役割が注目されており、政府も蓄電池の導入支援策を強化しています。
REPTは中国の大手ステンレスメーカーである青山控股集団（Tsingshan Holding Group）傘下のTier1電池メーカーであり、リチウムイオン電池セル、モジュール、蓄電システム（ESS）を中心に製造しています。特にESS分野では世界トップクラスの出荷実績を誇り、先進的な研究開発と価格競争力を背景に、世界各地で販売を拡大しています。
当社は青山控股集団と長年にわたり強固な協力関係を築いており、これまでにステンレス、普通鋼、電池材料の分野において複数の合弁事業を共同展開してまいりました。本締結は、青山控股集団との信頼関係を基盤とした新たな取り組みであり、これを通じて、当社は再生可能エネルギー導入拡大に伴い急増する蓄電池需要に応え、日本のエネルギーインフラの発展に貢献してまいります。
将来的には、当社とREPTが共同で、日本市場において蓄電システムのプロジェクト開発・販売・技術サービス・現地化支援など包括的な提案を行うことにより、電力の安定化、分散型エネルギーの普及、エネルギー構造の低炭素化を加速させる計画です。
当社は、これまでの電池原料分野における取り組みおよびサプライチェーン構築の知見を生かし、車載用電池に加え定置型蓄電池分野にも事業領域を広げ、日本のエネルギー市場における新たな価値を創造するとともに、持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。
【REPTの概要】
会社名 ：REPT BATTERO Energy Co., Ltd.（レプトバッテロエナジー）
所在地 ：中国 温州市
設立 ：2017年
資本金 ：2,276,874（千）人民元
生産能力 ：106GWh
製品内容 ：EV・ESSセル、モジュール、Cabinet製品・5.015MWhコンテナ製品 等
上場市場 ：香港証券取引所上場（証券コード：666）
本件に関するお問合わせ先
阪和興業株式会社 東京本社
プライマリーメタル第一部 プライマリーメタル第二課 兼
電動化グローバル・グループ 曹、王、中谷
TEL：03-3544-1767 Mail : battery-global@hanwa.co.jp
以上
