「なるみ・岡村の過ぎるTV」今夜ゴールデンSP放送！関西の「今が狙い目過ぎる街ベスト5」を大発表
岡村の移住先、ついに決定か！？「今回はほんまに決めてまうかもな…」
もう保留できない！？関西イチ関西に詳しい番組が選ぶ”今が狙い目”の街
毎週月曜よる11時10分から放送中の「なるみ・岡村の過ぎるTV」が、 3月4日(水)よる7時より、今年度2度目となるゴールデンSPを放送することが決定しました！
前回のゴールデンSP(2025年10月22日(水)放送)では、ゆくゆくは地元の関西に戻ってきたいという岡村隆史のためにあらゆる街を紹介する人気企画「岡村に住んで欲し過ぎる街」で一向に決断しない岡村を見かねて、番組独自の指標でランキング化した「関西ホンマに住みやす過ぎる街ベスト5」を発表。それでも決めかねる岡村を前に、今回のゴールデンでは方向性を見直すことに。
今までは大スターの岡村にふさわしい街をと高級物件ばかり紹介してきましたが、今回は「今後急成長するのに、今はまだお手頃」という夢のような街を大特集。題して、「関西この先急成長！？今が狙い目過ぎる街ベスト5」！
これまで50都市以上を取材してきた「過ぎるTV」が「今後の街づくり状況」「現在の物件相場価格」「住みやすさ」をもとに独自のランキングを作成し、さすがの岡村も、もう”保留しない”今押さえるべき街を発表します！「関西文化人類学バラエティ」として、最新カルチャーから関西人の生態調査まで、リアルな情報を足で稼いできた関西イチ関西に詳しい番組、「過ぎるTV」が選ぶ”今が狙い目”な関西の街・第一はどこなのか？そして、岡村隆史はついに移住を決断するのか！？今夜7時からの放送をお楽しみに！
■なるみ・岡村隆史・すっちーコメント
すっちー：いえ〜い！嬉しいですね！前回のゴールデンが大好評で。
なるみ：早すぎるって！めちゃくちゃ前のめりやん。ゴールデンやったの、この間やで！
岡村：もっとしがんだ(噛みしめた)方がいいって！けど、ほんまにありがたいな…
すっちー：今回のテーマは「関西この先急成長！？今が狙い目過ぎる街ベスト5」ですよ。今はお手頃だけど、今後伸びる街が分かるわけです！
なるみ：なるほど…岡村くん、いい物件押さえるんやったら今ですよ、ってことや。
すっちー：岡村さんがいつも保留するじゃないですか。ただ、今回はもう保留がきかない。だって今が狙い目なんだから。今、パーンといかんと。
岡村：ちょっと待って！今「保留がきかない」って言いました？
なるみ：もう家族で話し合いはじめといて！どんな物件がいいとかさ。実家のご両親ともね。
岡村：怖いな…今回はほんまに決めてまうかもな…
すっちー：スタッフさんも反省してるんですって！これまでは何億とかの高級マンションばっかり紹介してたけど、違った。今はハイコスパだって。かなり自信がある物件が出てきます。
なるみ：「過ぎる」のスタッフさんたちが足で稼いだ、これから来る街！
岡村：楽しみにしておきます(笑)
なるみ・岡村・すっちー：ゴールデンがんばろか〜！
■「今が狙い目過ぎる街」1位予想キャンペーンで、
100名様にQUOカードPay 5,000円分があたる！
「関西この先急成長！？今が狙い目過ぎる街」ランキング1位を予想し、見事的中させると、抽選で100名様に番組オリジナルQUOカードPay5,000円分があたるプレゼントキャンペーンを実施します。応募方法等の詳細は、 「過ぎるTV」番組ホームページをご確認ください。ぜひ、1位を予想しながら、ゴールデンSPをお楽しみください！
【応募期間】
2026年2月23日(月・祝)あさ6時〜3月4日(水)放送内での1位の街発表まで
【放送情報】
【放送情報】
タイトル：「なるみ・岡村の過ぎるTVゴールデンSP 関西この先急成長！？今が狙い目過ぎる街 ベスト5」
放送日：2026年3月4日 水曜よる7時00分（放送終了後、TVer、ABEMAで見逃し配信）
【番組HP／SNS】
◆公式HP◆ https://www.asahi.co.jp/sugirutv/
◆公式X(旧Twitter) ◆ @sugirutv
◆出演◆なるみ、岡村隆史（ナインティナイン）、すっちー
