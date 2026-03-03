【東京農業大学（共同研究）】大腸がん細胞の増殖を抑える可能性がある3つの植物由来成分を特定　〜食の機能性研究を人工知能の活用で加速〜

概要毎日の食事は、健康づくりの大切な土台でありますが、植物など食べ物に含まれる多様な成分のうち、「どの成分が何に作用するのか」を探し当てることには時間がかかることが課題でした。東京農業大学 総合研究所の大塚 蔵嵩 客員教授らの研究グループは、人工知能（AI）を活用して、大腸がん細胞の増殖を抑制する新たな植物由来成分（フィセチン、グラブリジン、シリビニン）を特定しました。本研究では、膨大な科学論文や特許データから、がん抑制に関連するマイクロRNA（miRNA）を調節する可能性のある化合物を効率的に予測しました。その結果、特定された3つの成分が実際に大腸がん細胞の増殖を抑制し、がんに関連するmiRNAの発現パターンを変化させることを明らかにしました。本成果は、将来的に食事を通じた健康維持や予防に貢献することが期待されます。