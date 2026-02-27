TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』×ヴィレッジヴァンガード限定描き起こしグッズ発売決定！

デジタル・フロンティア描き起こしイラストを使用したグッズが2月27日より予約開始！

円谷フィールズホールディングス傘下の株式会社デジタル・フロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：植木英則、以下「デジタル・フロンティア」）にて、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の描き起こしイラストを作成。新作グッズはヴィレッジヴァンガード公式オンラインショップにて発売いたします。

　デジタル・フロンティアは、3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクションですが、映像制作のみならず余暇市場において、IP（キャラクターや作品・ストーリーなどの知的財産）を活用した様々なエンタテインメントを届ける総合エンタテインメント・プロダクションとして、IPの魅力を最大限に拡張する当社ならではの商品展開を目指してまいります。















【商品購入ページ】

ヴィレッジヴァンガード　オンラインストア

https://vvstore.jp

発売期間予定日: 2026年2月27日（金）15:00〜2026年3月15日(日)23:59まで

【商品情報】

























画像はあくまでイメージです。商品と異なる可能性があります。

【権利表記】

© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会

【作品情報】

「週刊少年ジャンプ」の世界的ヒット作『僕のヒーローアカデミア』の前日譚。古橋秀之（脚本）、別天荒人（作画）が超常能力“個性”を悪用する犯罪者・敵（ヴィラン）から、法を無視して街を守る「非公認ヒーロー（ヴィジランテ）」たちの活躍を描く。

原作情報：『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』（集英社「少年ジャンプ＋」連載）

原作：古橋秀之 / 作画：別天荒人 / 監修：堀越耕平

放送情報：TVアニメ好評放送中

公式 HP: https://vigilante-anime.com/

【公式アカウント】 X（twitter) : @dflicense

【会社概要】 3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクション。国内におけるデジタルヒューマン研究開発のパイオニアであり、実在の人間と見間違えるほどの高品質なCGモデル制作技術を保有しています。実写合成のVFX、作画ベースのセルルックアニメーション、フルCGアニメーションなど、幅広いジャンルの制作を手掛けています。主な作品実績に「今際の国のアリス」「竜とそばかすの姫」「GANTZ:O」「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」など。 株式会社デジタル・フロンティアは円谷フィールズホールディングス株式会社のグループ会社です。

本件に関するお問合わせ先

株式会社デジタル・フロンティア

お問い合わせフォーム：https://www.dfx.co.jp/contact/

