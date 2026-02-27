こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【横浜市立大学】「世界腎臓デー」にあわせたイベントを開催！
〜慢性腎臓病の早期発見・早期治療の重要性を伝える〜
横浜市立大学附属病院が立ち上げた「横浜慢性腎臓病（CKD）対策協議会＊１」が、３月12日の「世界腎臓デー＊２」にあわせて、2026年３月10日（火）〜３月12日（木）に横浜市庁舎２階のプレゼンテーションスペースでイベントを開催します。
本イベントは、市民の皆さまに慢性腎臓病（CKD）の早期発見・早期治療の重要性を伝えることを目的としており、３月12日（木）には、本学医師による腎機能の簡易測定や健康相談を実施します。
１．展示イベント
９：00 〜 20：00
※10日（火）は13：00開始、12日（木）は12：00終了
【場所】横浜市庁舎２階プレゼンテーションスペース
（横浜市中区本町６丁目50番地の10）
【内容】慢性腎臓病（CKD）の早期発見・予防方法や
治療等についての展示（タペストリ、パネル、動画）
２．参加型イベント『自分の腎機能を調べてみよう』
10：00〜12：00（先着20名：当日受付）
※定員に達し次第、終了する場合があります。
【内容】
・簡易測定
その場で簡単な血液検査を行い、「血清クレアチニン値」「eGFR値」を測定して、腎機能を確認できます。
《ご注意》検査では、指先に針を刺します。あらかじめご了承ください。
・健康相談コーナー
本学の医師および横浜市の保健師が、腎臓に関する治療、検査結果の見方、生活習慣の改善（例：食事、運動）などの健康相談に応じます。
＜医師紹介＞
田村功一
横浜市立大学附属市民総合医療センター 病院長
横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学 主任教授
日本腎臓学会 理事、日本腎臓病協会 理事、日本高血圧学会 理事
神奈川県慢性腎臓病（CKD）診療連携構築協議会 会長
横浜慢性腎臓病（CKD）対策協議会 会長
小林竜
横浜市立大学附属病院 循環器・高血圧内科 診療講師
日本腎臓学会 認定専門医・指導医
日本高血圧学会 認定専門医・指導医
用語説明
＊1 横浜慢性腎臓病（CKD）対策協議会：横浜市医療局と連携し、ヘルスデータに基づくCKD関連データの可視化を通じて、横浜市における包括的腎疾患対策を推進・強化することで、県民・市民の健康増進を目的として設立された協議会。
慢性腎臓病（chronic kidney disease: CKD）は、腎機能低下が続く様々な腎臓病の総称。
現在日本では、20歳以上の約５人に１人が患者とされ、新たな国民病ともいわれる。悪化し末期腎不全に至ると人工透析が必要となり、患者さんのQOLの低下や医療費の増大が課題となっている。
（関連記事）
横浜市における腎疾患・慢性腎臓病対策の推進を目指す 「横浜慢性腎臓病（CKD）対策協議会」を発足（本学ホームページ）
https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2023/20230721CKD.html
＊2 世界腎臓デー：腎臓病の早期発見と治療の重要性を啓発する国際的な取り組み。国際腎臓病学会と腎臓病財団国際協会によって共同で提案され、毎年３月の第２木曜日に実施することが定められた。
