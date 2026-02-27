【横浜市立大学】「世界腎臓デー」にあわせたイベントを開催！

〜慢性腎臓病の早期発見・早期治療の重要性を伝える〜

　横浜市立大学附属病院が立ち上げた「横浜慢性腎臓病（CKD）対策協議会＊１」が、３月12日の「世界腎臓デー＊２」にあわせて、2026年３月10日（火）〜３月12日（木）に横浜市庁舎２階のプレゼンテーションスペースでイベントを開催します。

　本イベントは、市民の皆さまに慢性腎臓病（CKD）の早期発見・早期治療の重要性を伝えることを目的としており、３月12日（木）には、本学医師による腎機能の簡易測定や健康相談を実施します。

１．展示イベント



【日時】2026年３月10日（火）〜３月12日（木）　　　




９：00 〜 20：00

※10日（火）は13：00開始、12日（木）は12：00終了

【場所】横浜市庁舎２階プレゼンテーションスペース

（横浜市中区本町６丁目50番地の10）

【内容】慢性腎臓病（CKD）の早期発見・予防方法や

治療等についての展示（タペストリ、パネル、動画）

２．参加型イベント『自分の腎機能を調べてみよう』







【日時】2026年３月12日（木）


10：00〜12：00（先着20名：当日受付）

※定員に達し次第、終了する場合があります。

【内容】

・簡易測定　

その場で簡単な血液検査を行い、「血清クレアチニン値」「eGFR値」を測定して、腎機能を確認できます。

《ご注意》検査では、指先に針を刺します。あらかじめご了承ください。

・健康相談コーナー

本学の医師および横浜市の保健師が、腎臓に関する治療、検査結果の見方、生活習慣の改善（例：食事、運動）などの健康相談に応じます。

＜医師紹介＞









田村功一


横浜市立大学附属市民総合医療センター 病院長

横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学 主任教授

日本腎臓学会 理事、日本腎臓病協会 理事、日本高血圧学会 理事

神奈川県慢性腎臓病（CKD）診療連携構築協議会 会長

横浜慢性腎臓病（CKD）対策協議会 会長

小林竜







横浜市立大学附属病院 循環器・高血圧内科 診療講師

日本腎臓学会 認定専門医・指導医

日本高血圧学会 認定専門医・指導医

用語説明

＊1 横浜慢性腎臓病（CKD）対策協議会：横浜市医療局と連携し、ヘルスデータに基づくCKD関連データの可視化を通じて、横浜市における包括的腎疾患対策を推進・強化することで、県民・市民の健康増進を目的として設立された協議会。

慢性腎臓病（chronic kidney disease: CKD）は、腎機能低下が続く様々な腎臓病の総称。

現在日本では、20歳以上の約５人に１人が患者とされ、新たな国民病ともいわれる。悪化し末期腎不全に至ると人工透析が必要となり、患者さんのQOLの低下や医療費の増大が課題となっている。

（関連記事）

横浜市における腎疾患・慢性腎臓病対策の推進を目指す 「横浜慢性腎臓病（CKD）対策協議会」を発足（本学ホームページ）

https://www.yokohama-cu.ac.jp/news/2023/20230721CKD.html　

＊2 世界腎臓デー：腎臓病の早期発見と治療の重要性を啓発する国際的な取り組み。国際腎臓病学会と腎臓病財団国際協会によって共同で提案され、毎年３月の第２木曜日に実施することが定められた。