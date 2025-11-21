NuraGrid、Gemini 3 Pro Preview提供開始～Google最新AIモデルを11月20日より統合～
株式会社APOLLO11（本社：愛知県名古屋市昭和区、代表取締役：吉丸 彰）は、本日、統合型AIプラットフォーム「NuraGrid」において、Google最新AIモデル「Gemini 3 Pro Preview」を11月20日より提供開始することをお知らせいたします。
■ Gemini 3 Pro Preview提供開始の背景
Google公式の発表により、次世代AIモデル「Gemini 3 Pro Preview」は、マルチモーダル理解、推論能力、コーディング性能において業界トップレベルのパフォーマンスを実現しています。特に1Mトークンのコンテキストウィンドウと高度なエージェント実行能力が評価されています。
APOLLO11は、このGemini 3 Pro Previewをいち早くNuraGridプラットフォームに統合し、ユーザーが複数の最先端AIモデル（Claude・GPT-5.1・Gemini 3 Pro Preview等）をシームレスに活用できる環境を実現いたします。
■ Gemini 3 Pro Previewの主な特徴
・マルチモーダル理解：テキスト、画像、動画を統合的に処理し、より深い理解と提案を実現
・業界トップレベルの推論能力：複雑なアーキテクチャ設計・コード生成・技術的意思決定で高精度を発揮
・1Mトークンコンテキストウィンドウ：大規模なコードベース・仕様書・複数ドキュメントを一度に処理
・エージェント実行能力：自動化された複雑なマルチステップワークフロー実行が可能
■ NuraGridでのGemini 3 Pro Preview活用
NuraGridユーザーは、11月20日より以下の機能でGemini 3 Pro Previewを活用できます：
・Agent Builder：Gemini 3 Pro Previewを使用したカスタムAIエージェントのノーコード構築
・複数モデル統合：Claude・GPT-5.1・Gemini 3 Pro Preview等を同一プラットフォーム上で切り替え利用
・GitHub MCP連携：Gemini 3 Pro PreviewとリポジトリをMCP経由で直接連携し、コード分析・生成を自動化
・NURA.coder統合：Gemini 3 Pro Previewベースのコード生成・エラー解決エージェントを活用
・セキュアな開発環境：企業セキュリティを保ちながらAI機能を完全活用
■ 料金・アクセス方法
NuraGridのライトプランおよびエンタープライズプラン内でGemini 3 Pro Previewを利用可能です。11月20日のアップデート以降、自動的にGemini 3 Pro Previewにアクセスできるようになります。
無料デモセッション（60分）も実施中です。Gemini 3 Pro Previewを含むNuraGridの全機能を体験いただけます。
■ NuraGridのビジョン
APOLLO11は「Everybody create personal AI by their hand（誰でも簡単に、自分専用のAIが作れるようになる）」をビジョンに掲げています。Gemini 3 Pro Preview統合により、ユーザーは最先端の複数AIモデルから最適なものを選択し、自由にカスタマイズしたAIを構築できます。
■ 企業概要
企業名：株式会社APOLLO11
本社住所：愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル6F
代表取締役：吉丸 彰
設立：2011年4月28日
事業内容：ビジネスAIプラットフォーム事業、SaaS事業
公式サイト：https://apollo11.co.jp/
NuraGrid公式サイト：https://nuragrid.com/
配信元企業：株式会社APOLLO11
