【新商品】ハリ、コシ、ツヤをもう一度。頭皮の健康のためのシャンプー＆トリートメント『Crescera(クレセラ)』新登場
健康・美容雑貨・アイデアグッズ企画メーカーの株式会社アルファックス（代表取締役：由良充啓）は、頭皮から整える新しい習慣「Crescera(シャンプー＆トリートメント)」の発売を開始致しました。
髪の悩みは、地肌から始まります。
乾燥、敏感肌、ハリやコシの低下…
年齢とともに変化する髪や地肌の状態に、あなたはどのように向き合っていますか？
今注目されるのは、地肌ケアから始める美髪習慣。
地肌の健康が整うと、髪に自然な美しさと強さが宿ります。
健康雑貨メーカーとしての長年の経験と信頼を元に、今回満を持してシャンプーとトリートメントを開発しました。
Cresceraの特徴
サロン品質の頭皮＆髪ケアを自宅で体験できる、新発想のシャンプー＆トリートメント
□低刺激アミノ酸洗浄×補修成分で、ハリ・コシ・ツヤを実感。
□和漢エキス＆セラミド配合で頭皮環境を健やかに。
□サロン専売工場と共同開発。プロ品質を自宅で体験。
◆シャンプー
アミノ酸系なのに泡立ちが良く指通り軽やか。
快適な洗いごこちとスッキリした洗いあがりで毎日のシャンプーが楽しみに。
◆トリートメント
ふんわりハリ・コシ・ツヤのある髪へ。
～健康メーカーと美容プロフェッショナルの融合～
本製品は、健康雑貨メーカー、美容師のプロフェッショナル、サロン専売工場の技術を集結して誕生しました。頭皮環境への効果を充実させるよう、成分からこだわって開発しています。
【商品名】 Crescera (クレセラ) シャンプー
【販売価格】2,970円(税込)
【内容量】300ml
【商品名】 Crescera (クレセラ) トリートメント
【販売価格】2,750円(税込)
【内容量】200g
フローラルシトラスの香り
日本製
詳細を見る :
https://www.al-phax.co.jp/beauty/1223-444602
Amazon販売ページ :
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-Crescera-%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%A6%99%E3%82%8A-%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3/dp/B0F53CZGSF/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=A81AMYKRA3I2&dib=eyJ2IjoiMSJ9.s5DEDiQCRqCcQx3tvK-u82hYVpZBdbnzAazjizVnBNRtZQIYsbKnxSwcgdlbuUvqrPdGJyJeqNJ6i9gh5sUdUMDETY-xS2RP-kyQI0LGAQA51k_C-ehyIf-bYKPEAAI5p-PStIFAqWdDlzSJbJaXEoQDf3vri7W159gU-22IfnEAV76GR8P9Gi984AE50wymG3Zz-WIqH9vO_nLpMh4HOE2XG2fE8RmqzbmkOAG5TemaI8P3wrX-LRsyPXPUEGCyo3o4mR52Tce0xPprhXRqHJthe6cWuOoYxOZsI4YBUSA.A_mIAPNU_WahTUPix4ypg4-BIxOemcEH4ALAuIrytiQ&dib_tag=se&keywords=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%BC+%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88+%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8&qid=1744953938&sprefix=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%BC+%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88+%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8%2Caps%2C170&sr=8-1&xpid=FBCIr70IqSNg8
■会社概要
商号 ： 株式会社アルファックス
代表者 ： 代表取締役 由良 充啓
所在地 ： 〒540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-9シグナスビル4Ｆ
設立 ： 平成11年10月
事業内容 ： 企画製造卸販売
資本金 ： 4,300万円
URL ： http://www.al-phax.co.jp/
お問い合わせフォーム：https://www.al-phax.co.jp/contact-corporation