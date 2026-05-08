新じゃがいものおいしい季節ですね♪今回もあいかすみさん（@moaiskitchen）に教えていただくのは、外はカリッと、中はほくほく。そんな理想の食感が手軽に楽しめる、じゃがいも×卵のシンプルオムレツ。フライパンひとつで作れるので、忙しい日にもぴったり。朝ごはんにも、さっと済ませたい日の一品としても活躍してくれますよ！新じゃがで作るワンパンオムレツこんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。今回