料理家・国際中医薬膳師の齋藤菜々子さん（@nanako.yakuzen）の新連載コラム『やさしい薬膳ごはん』。身近な食材で気軽に作れる“おうち薬膳”をテーマに、季節の不調に寄り添うレシピをご紹介します。第1回目は、湿気と暑さで食欲が落ちやすいこれからの季節にむけて「豚肉となす、薬味の甘酢炒め」を教えていただきました。新連載『やさしい薬膳ごはん』はじまります！はじめまして。料理家・国際中医薬膳師の齋藤菜々子（@nanak