SNSをきっかけに次々と話題になる「韓国スイーツ」。見た目のかわいさはもちろん、食感や組み合わせの意外性も人気の理由です。韓国カフェやコンビニで注目されたメニューが、日本でも新大久保やSNSを中心に続々ブームに！そこで今回は、編集部注目の韓国スイーツを、おうちで気軽に楽しめる簡単レシピとともにご紹介します。今食べたい！注目の韓国スイーツバタートック出典：https://www.instagram.com韓国で話題のスイーツ「バ