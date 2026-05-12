ごぼうの旬は秋冬ですが、「新ごぼう」は4〜6月にかけて旬を迎えます。別名「春ごぼう」や「夏ごぼう」とも呼ばれていて、香りが上品でアクが少なく、柔らかいのが特徴です。さっと火を通すだけで食べられたり、丸ごと調理できたりと「新ごぼう」ならではの楽しみ方もいろいろ！そこで「新ごぼう」を使ったおすすめレシピをご紹介します。ポタージュから炊き込みごはんまで！新ごぼうのおいしい七変化新ごぼうのポタージュ出典：ht