毎日の料理に欠かせない「醤油」。冷蔵庫に必ず1本はある、という方も多いのではないでしょうか。醤油といっても実は種類が様々。地域によって長く親しまれてきた醤油は、その種類によって色も香りも味わいも、ずいぶんと違います。それぞれの特徴とおすすめの使い方、合わせてご紹介していきます。知っているようで知らない「醤油の種類」醤油は、大豆・小麦・塩を主な原料として、麹の力でじっくり発酵・熟成させた日本を代表す