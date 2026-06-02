気象庁は2日13時過ぎ、「三重県などで線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある」と発表しました。三重県で予想されるのは、2日夜遅くから3日朝にかけて。愛知県では3日未明から朝にかけて。大雨に対する心構えを一段高めていただき、段階的に発表される防災気象情報やキキクル等の情報に留意してください。