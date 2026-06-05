エネルギーや環境問題に取り組む団体「21世紀のエネルギーを考える会・みえ」の総会が、4日、三重県津市で開かれ、会員らおよそ230人が参加しました。冒頭、小川謙会長は中東情勢の緊迫化に触れ、「資源の多くを海外に依存する日本のエネルギー安全保障に大きな影響を与えている」と指摘しました。そのうえで、「化石燃料への過度な依存から脱却し、安全保障を重視した政策の再構築が求められている」と述べました。このあと、昨年