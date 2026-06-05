三重県は、客からの理不尽な要求やクレームなど「カスタマーハラスメント」の被害防止に向け、50万円以下の罰金などの罰則を盛り込んだ全国初の条例の最終案をまとめました。県は、社会問題となっているカスタマーハラスメントの防止のため、検察庁などと協議を進め、このほど条例の最終案を策定しました。最終案では、正当な理由なく長時間にわたり謝罪や面会を要求する行為や、卑わいな言動、つきまといなど、刑法や県の迷惑防止