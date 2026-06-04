スイーツ好き女優・大野いとさんオススメの“おかし”に合うコーヒーを、コーヒー好き女優・美山加恋さんがレコメンドし、フードペアリングする連載「おかしなコーヒーのハーモニー」。大野さん登場回、第36回目の今回は、ホテルのブティックへ。これからの季節にピッタリのスイーツ「マンゴープリン」をオススメしています。イチゴからマンゴーへ。夏の到来を感じるバトンタッチだいぶ暑くなってきましたね。スーパーの果物売り場