全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・松陰神社前の喫茶店『タビラコ』です。体になじむようなスイーツはさりげない薬膳が隠し味無塩の発酵バターをたっぷり使った全粒粉スコーンは、まわりがサクッと軽く、中はふんわりとしたソフトな食感にハマる！ジャムは季節で変わり、この日は夏みかん。自家製の薬膳ジンジャーシロップやジャム、店で使っている調味料や茶葉などは購