全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、鎌倉・七里ヶ浜のピッツェリア店『Casa Paradisosul Mare!!』です。【2021年12月OPEN】旅する気分を味わう眺めのいい海の街のピッツェリア美しい海岸線が続き、晴れた日には海の向こうに富士山が浮かぶ鎌倉・七里ヶ浜。駅を降りた瞬間から、気持ちのいい風が吹いている。日本のアマルフィとも言われるこの地に、人気店『トラットリア築地パ