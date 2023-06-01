スパイクを叩きつけて激怒…韓国代表の“不甲斐なき０－０”にキム・ミンジェの不満が爆発！「チームで闘ってる感じがしない」「９－０で勝っても気分が悪いよ」
現地10月２日、韓国代表は蔚山で開催されたベネズエラ代表との国際親善試合に臨み、０－０の引き分けに終わった。ロベルト・モレノ監督の下で新たなスタートを切ったチームは、初戦でエクアドルに３－０で勝利したものの、その後はウルグアイに１－４の大敗を喫し、今回は攻撃陣が振るわずにスコアレスドロー。ファンやメディアからは低調なパフォーマンスへの非難が相次いでいる。
不甲斐ないチームの出来に怒りを露わにしたのがほかでもない、守備の大黒柱であるDFキム・ミンジェだ。79分に交代でベンチに退いた際には、なにかしらの言葉を吐きながら脱いだスパイクを地面に叩きつけた。そして試合後のフラッシュインタビューでは歯に衣着せぬ直言でチームに奮起を促したのである。
バイエルン・ミュンヘンでプレーする29歳は「流れを変える必要がある試合だったが、今日は結果を手にすることができず残念だ。多くの部分を改善しなければならないと思う。４バック？ それについて話す以前に、チーム全体として戦わなければならないのに、そういう部分ができていない。DFたちを見ていると気の毒だ」と吐き捨てた。
さらに「今日の試合も全体的に、どこかみんなで一緒に闘ってるという感じがしなかった。正直、今日の試合に７－０、９－０で勝っていたとしても、気分は悪かったと思う」とコメント。「まずチームがひとつにまとまることが一番重要だ。個人が輝くのではなく、チーム全体がひとつになって輝かなければならない。チームのレベルを引き上げるためには、頭を下げてひたすら一生懸命やらなければならない」と、最後まで硬い表情で言い切った。
この発言を受けて、エースFWのソン・フンミンがリアクションした。「みんな同じ気持ちだと思う。FWにはFWなりに、DFにはDFなりに考えていることがある。僕もミンジェの気持ちは理解できる。彼らが後ろで頼もしく踏ん張ってくれているからこそ、FWがもっとしっかりやらなければならないと思う。キャプテンとして、そしてチームメイトとして、申し訳なく思うし、感謝している」と話し、「サッカーに完璧というものはない。完璧に近いプレーをするためには、多くの時間が必要だ。犠牲も必要になる。これからしっかり実行していかなければならないと思う」と付け加えた。
早くも不穏なムードが漂いはじめている新生・韓国代表。９月・10月シリーズのラストを飾るウズベキスタン代表戦は、現地月曜日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】怒れる韓国代表CBがスパイクを叩きつける！
不甲斐ないチームの出来に怒りを露わにしたのがほかでもない、守備の大黒柱であるDFキム・ミンジェだ。79分に交代でベンチに退いた際には、なにかしらの言葉を吐きながら脱いだスパイクを地面に叩きつけた。そして試合後のフラッシュインタビューでは歯に衣着せぬ直言でチームに奮起を促したのである。
さらに「今日の試合も全体的に、どこかみんなで一緒に闘ってるという感じがしなかった。正直、今日の試合に７－０、９－０で勝っていたとしても、気分は悪かったと思う」とコメント。「まずチームがひとつにまとまることが一番重要だ。個人が輝くのではなく、チーム全体がひとつになって輝かなければならない。チームのレベルを引き上げるためには、頭を下げてひたすら一生懸命やらなければならない」と、最後まで硬い表情で言い切った。
この発言を受けて、エースFWのソン・フンミンがリアクションした。「みんな同じ気持ちだと思う。FWにはFWなりに、DFにはDFなりに考えていることがある。僕もミンジェの気持ちは理解できる。彼らが後ろで頼もしく踏ん張ってくれているからこそ、FWがもっとしっかりやらなければならないと思う。キャプテンとして、そしてチームメイトとして、申し訳なく思うし、感謝している」と話し、「サッカーに完璧というものはない。完璧に近いプレーをするためには、多くの時間が必要だ。犠牲も必要になる。これからしっかり実行していかなければならないと思う」と付け加えた。
早くも不穏なムードが漂いはじめている新生・韓国代表。９月・10月シリーズのラストを飾るウズベキスタン代表戦は、現地月曜日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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