なでしこジャパンが今大会初失点…北朝鮮との決勝戦、クロスボールを防ぎ切れず。さらに逆転弾も献上【アジア大会】
日本女子代表は10月２日、アジア競技大会の決勝で北朝鮮と対戦している。
なでしこジャパンは32分に上野真実のミドル弾で先制。１点リードで迎えた後半、47分に失点する。
ジョン・クムのクロスをGK大場朱羽がかき出せず、チェ・ウニョンに詰め寄られたところを、必死で防ごうとする。
ボールはゴールラインを割ったかに見え、北朝鮮の選手はゴールをアピール。VARのチェックの末、得点が認められた。
日本は決勝までの５試合はいずれも完封勝利を収めてきたが、ファイナルで今大会初失点を喫した。
同点に追いつかれた日本は69分、ジョン・リョンジョンの力強い一撃で被弾。勝ち越しを許した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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