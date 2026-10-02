なでしこジャパンは決勝で北朝鮮と対戦。後半の立ち上がりに同点弾を献上した。写真：永島裕基

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　日本女子代表は10月２日、アジア競技大会の決勝で北朝鮮と対戦している。

　なでしこジャパンは32分に上野真実のミドル弾で先制。１点リードで迎えた後半、47分に失点する。

　ジョン・クムのクロスをGK大場朱羽がかき出せず、チェ・ウニョンに詰め寄られたところを、必死で防ごうとする。
 
　ボールはゴールラインを割ったかに見え、北朝鮮の選手はゴールをアピール。VARのチェックの末、得点が認められた。

　日本は決勝までの５試合はいずれも完封勝利を収めてきたが、ファイナルで今大会初失点を喫した。

　同点に追いつかれた日本は69分、ジョン・リョンジョンの力強い一撃で被弾。勝ち越しを許した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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