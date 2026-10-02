【見逃し厳禁】文句ばかり言う、精神年齢の低い・幼い人への対応策7選／配偶者や家族にも使えるやり返しのコツ！
カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【見逃し厳禁】文句ばかり言う、精神年齢の低い・幼い人への対応策7選／配偶者や家族にも使えるやり返しのコツ！」と題した動画を公開した。動画では、職場の同僚や家族など、不満が多く自分では動かない「精神年齢の低い人」への具体的な対処法を解説し、相手との適切な距離の取り方を提示している。
Ryota氏はまず、精神年齢が低い人は「子供だということ」だと定義し、「保護してほしい」「親にかまってほしい」という心理から周囲を振り回すと説明する。そのため、最初の対処法として「相手の世話をしない」ことを挙げた。相手はわざと不機嫌になることで世話を焼いてもらおうとするが、同情して手助けをすると「お世話係」になってしまうため、自分の行動を制限することが重要だと語る。
続いて、「察しない、相手の態度で行動しない」ことの重要性を強調した。精神年齢が低い人は、言葉で伝えるコミュニケーション能力が未発達なため、わざと無口になったり無視したりすることで「察しなさいよ」と求めてくるという。これに対しRyota氏は、言葉で伝えない限り「あえて察しない」スタンスを貫くことが有効であり、距離を取るサインだと見なすべきだと説明した。
また、「文句に同調しない」ことも解決の鍵となる。同調してしまうと、相手は仲間を得たと思い込み、さらに文句を言い続けるため、無関心でいるか論理的な話に切り替えることが推奨された。加えて、自らが「自立した行動を取る」ことや「自分の能力を高めていく」ことで、相手との間に明確な差を生み出す方法も紹介されている。相手は劣等感を刺激されて自ら去っていくため、「完全に放置してしまえば相手は困る」とし、相手を教育するつもりで時には呆れて手放す決断も必要だと述べた。
最後にRyota氏は、自らの行動をフィードバックし続けることで「精神年齢が上がって、大人になった実感」が湧くと語った。身近な人間関係に悩む人々にとって、相手を変えようとするのではなく、自らの対応や行動を変えることが、結果として精神的な自立と平穏をもたらすと結論付けた。
Ryota氏はまず、精神年齢が低い人は「子供だということ」だと定義し、「保護してほしい」「親にかまってほしい」という心理から周囲を振り回すと説明する。そのため、最初の対処法として「相手の世話をしない」ことを挙げた。相手はわざと不機嫌になることで世話を焼いてもらおうとするが、同情して手助けをすると「お世話係」になってしまうため、自分の行動を制限することが重要だと語る。
続いて、「察しない、相手の態度で行動しない」ことの重要性を強調した。精神年齢が低い人は、言葉で伝えるコミュニケーション能力が未発達なため、わざと無口になったり無視したりすることで「察しなさいよ」と求めてくるという。これに対しRyota氏は、言葉で伝えない限り「あえて察しない」スタンスを貫くことが有効であり、距離を取るサインだと見なすべきだと説明した。
また、「文句に同調しない」ことも解決の鍵となる。同調してしまうと、相手は仲間を得たと思い込み、さらに文句を言い続けるため、無関心でいるか論理的な話に切り替えることが推奨された。加えて、自らが「自立した行動を取る」ことや「自分の能力を高めていく」ことで、相手との間に明確な差を生み出す方法も紹介されている。相手は劣等感を刺激されて自ら去っていくため、「完全に放置してしまえば相手は困る」とし、相手を教育するつもりで時には呆れて手放す決断も必要だと述べた。
最後にRyota氏は、自らの行動をフィードバックし続けることで「精神年齢が上がって、大人になった実感」が湧くと語った。身近な人間関係に悩む人々にとって、相手を変えようとするのではなく、自らの対応や行動を変えることが、結果として精神的な自立と平穏をもたらすと結論付けた。
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【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。