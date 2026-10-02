＆TEAM・JO映画初主演作『ワンダンス』ダンスに懸けた青春の日々を映し出した場面写真初解禁
＆TEAMのJOが主演する映画『ワンダンス』より、場面写真が初解禁となった。さらに、10月中旬より実写映画のフル帯版原作コミックス、11月20日に限定特典付き最新16巻の発売も決定した。
【写真】カボ、ワンダ、恩、伊折、カベ、ウセン、キャラそれぞれのダンスに懸けた青春の日々が明らかに-＆TEAM・JO主演『ワンダンス』場面写真ギャラリー
本作は、ダンサーからも熱く支持され、昨年にはテレビアニメも放送された、単行本累計発行部数130万部突破の珈琲による同名漫画を実写化。
主人公のカボを映画初主演となるJO（＆TEAM）、主人公の運命を変える湾田光莉・通称ワンダを池端杏慈、カボが飛び込むダンスチーム（TEAM ON）を率いるカリスマダンサー・宮尾恩を山口綺羅（Girls2）、カボの才能を見抜き、ダンスバトルへの挑戦を後押しする先輩・厳島伊折をRAN（MAZZEL）、カボたちのダンスバトル最強のライバルとなる壁谷楽・通称カベをTSUKKI、ダンスコンテストでカボたちの前に立ちはだかる実力派チームのリーダー・巧宇千・通称ウセンを高松アロハ（超特急）が演じる。
解禁されたのは、メインのキャラクター達がダンスに青春を懸ける様子を切り取った場面写真の数々。自身の吃音を気にし、自分の気持ちを抑え所在ない様子のカボ（JO）。しかし、人目を気にせずダンスに没頭するワンダ（池端杏慈）に出会い、ダンスの世界に飛び込んだカボの表情はみるみるうちに変わっていく。
開放感にあふれた屋上でワンダと心を通じ合わせながら踊り、さらにはコンテストという大舞台で、堂々とセンターでキメるカボ。そんなカボとワンダがダンスを通じて心を通わせていく恩（山口綺羅）の滑らかなダンスムーブをとらえた写真や、伊折（RAN）をカボが大学でダンスの練習に励む一コマをとらえたスチールも解禁。
さらに、アクロバティックな回転技を決めるカベ（TSUKKI）、コンテストでも余裕の表情で踊りを見せるウセン（高松アロハ）の姿も。それぞれのダンスに向ける情熱や想いが伝わってくる場面写真となっており、このとらえられたムーブを、映像として大きなスクリーンで映し出される瞬間に期待が高まる。
そして、映画の公開を記念して、実写映画のフル帯版の原作コミックスと限定特典付き最新16巻が発売されることが決定。原作コミックスの1巻～6巻にJO、池端杏慈、山口綺羅、RAN、TSUKKI、高松アロハが登場。2026年10月中旬より全国書店にて展開される。加えて電子版でも10月15日より期間限定のスペシャル表紙として順次配信予定。
さらに、原作コミックスの最新16巻は11月20日発売に決定。初版限定特典として、JOが原作1巻を再現したビジュアルのホログラムカードを封入される（※フル帯、新刊特典ともに数量限定、なくなり次第終了）。
映画『ワンダンス』は、11月27日より全国公開。
※高松アロハの「高」は「はしごだか」が正式表記
【写真】カボ、ワンダ、恩、伊折、カベ、ウセン、キャラそれぞれのダンスに懸けた青春の日々が明らかに-＆TEAM・JO主演『ワンダンス』場面写真ギャラリー
本作は、ダンサーからも熱く支持され、昨年にはテレビアニメも放送された、単行本累計発行部数130万部突破の珈琲による同名漫画を実写化。
主人公のカボを映画初主演となるJO（＆TEAM）、主人公の運命を変える湾田光莉・通称ワンダを池端杏慈、カボが飛び込むダンスチーム（TEAM ON）を率いるカリスマダンサー・宮尾恩を山口綺羅（Girls2）、カボの才能を見抜き、ダンスバトルへの挑戦を後押しする先輩・厳島伊折をRAN（MAZZEL）、カボたちのダンスバトル最強のライバルとなる壁谷楽・通称カベをTSUKKI、ダンスコンテストでカボたちの前に立ちはだかる実力派チームのリーダー・巧宇千・通称ウセンを高松アロハ（超特急）が演じる。
開放感にあふれた屋上でワンダと心を通じ合わせながら踊り、さらにはコンテストという大舞台で、堂々とセンターでキメるカボ。そんなカボとワンダがダンスを通じて心を通わせていく恩（山口綺羅）の滑らかなダンスムーブをとらえた写真や、伊折（RAN）をカボが大学でダンスの練習に励む一コマをとらえたスチールも解禁。
さらに、アクロバティックな回転技を決めるカベ（TSUKKI）、コンテストでも余裕の表情で踊りを見せるウセン（高松アロハ）の姿も。それぞれのダンスに向ける情熱や想いが伝わってくる場面写真となっており、このとらえられたムーブを、映像として大きなスクリーンで映し出される瞬間に期待が高まる。
そして、映画の公開を記念して、実写映画のフル帯版の原作コミックスと限定特典付き最新16巻が発売されることが決定。原作コミックスの1巻～6巻にJO、池端杏慈、山口綺羅、RAN、TSUKKI、高松アロハが登場。2026年10月中旬より全国書店にて展開される。加えて電子版でも10月15日より期間限定のスペシャル表紙として順次配信予定。
さらに、原作コミックスの最新16巻は11月20日発売に決定。初版限定特典として、JOが原作1巻を再現したビジュアルのホログラムカードを封入される（※フル帯、新刊特典ともに数量限定、なくなり次第終了）。
映画『ワンダンス』は、11月27日より全国公開。
※高松アロハの「高」は「はしごだか」が正式表記